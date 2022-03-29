中国计生协开展试点项目重塑婚育文化 每项目点拨15万人民币

中国计生协决定开展新型婚育文化建设试点项目，重塑多子女家庭养育文化，淡化教育焦虑，拟在全国设立若干个地市级项目点并支持每个项目点经费15万元（人民币，约三万新元），项目内容包括但不限于宣传栏、宣传廊、电子显示屏、灯箱广告等。

根据中国计生协官方网站就项目点申报的有关事项发布的通知，今年拟在全国设立若干个地市级项目点并支持每个项目点经费15万元人民币，各地应按照不低于1:1比例配套项目资金。

通知要求，各省根据试点项目任务，结合当地实际工作和下一步推广计划，推荐工作基础好、工作热情高的地市级计生协申报项目点，加强联系指导、资源支持和审核督查。各省推荐不超过一个，计划单列市计生协如申报，需以本级作为项目实施单位。鼓励各省结合实际，自主扩大试点。项目点申报单位要结合《新型婚育文化建设试点项目工作方案》要求，认真设计实施方案等。

上述《新型婚育文化建设试点项目工作方案》明确了工作目标：主动适应新形势新要求，聚焦“不想生、不敢生”难题，引导群众与时俱进正确认识国情国策，打破过时固化观念，树立“适龄婚育、生殖健康、优生优育、性别平等、责任共担、代际和谐”等婚育观念，抵制天价彩礼、大操大办等婚嫁陋习，重塑多子女家庭养育文化，淡化教育焦虑，弘扬“孝”、“和”家庭价值观，促进家庭健康发展，倡导政府、企事业单位、全社会普遍尊重和支持生育，持续提升婚育文化建设活动在项目地区的覆盖面、吸引力、感染力和影响力，产生一批融入基层、群众喜爱的宣传品、文艺作品、活动品牌，形成可复制、可推广的经验和模式，构建积极正向、文明健康的新时代婚育文化。

《新型婚育文化建设试点项目工作方案》还明确了若干项目重点内容，包括：开展本地区相关人群婚育观念情况及其影响因素摸底调查，梳理本地婚育特色风俗、传统文化中的合理成分，加强婚育文化建设宣传服务策略的调查研究和实践评估，增强项目工作的前瞻性和针对性，为创新成果推广提供支撑；将原人口计生宣传阵地升级改造为新型婚育文化宣传阵地（没有阵地的应按需新建阵地），宣传内容与时俱进、温馨规范，宣传载体实用美观、丰富多样，包括但不限于宣传栏、宣传廊、电子显示屏、灯箱广告、人口文化园、主题墙等，营造良好宣传环境；

把婚育文化建设作为基层群众自治工作重点，组织普遍修订村规民约、市民公约、自治章程，制订婚育文明公约，融入家规家训，清理与中央《决定》精神不一致、不适应的内容，引导群众自我宣传、自我教育、自我服务。

