调查：香港七成受访教职员不支持4月复课

香港教育工作者联会今天（3月29日）通报一项调查结果，显示有七成受访教职员不支持4月19日复课，有八成半受访教师认为复课需要视乎香港确诊病例数而定。

据中通社报道，教联会主席黄锦良认为，受访教职员不支持复课，是因为小学及幼稚园疫苗接种百分率比较低，具高传染性，担心学生安全。

调查发现，中学与小学及幼稚园学生接种率差距大。近六成半受访中学有七成以上学生已接种至少一剂的疫苗，远远高于小学的14%、幼稚园6%、特殊学校32%，这与中学生较早开始接种疫苗有关。

教联会说，中学、小学、幼稚园以及特殊学校，平均有七成受访教职员不支持4月19日复课。有八成半受访教师认为需要视乎香港确诊病例数而定；三成半受访教师说，如果全校学生第二剂冠病疫苗接种率达到九成，应恢复全日面对面授课；有两成受访教师则认为，全校学生第一剂接种率达到九成可恢复全日面对面授课。

若恢复面对面授课，过半数受访教师认为，应由高年级小学生先复课，其后是低年级小学生、再到幼稚园、最后中学复课；近两成受访教师说，由学校按学生接种率决定复课级别。

黄锦良认为，教职员对于三周后恢复面授没有太大信心，由于疫情目前仍然严峻，担心学生安全；小学及幼稚园疫苗接种百分率比较低，具很高的传染性。