中国三省区一把手换人 王蒙徽接替应勇任湖北书记

中国湖北、青海和宁夏“一把手”换人，其中住房和城乡建设部部长王蒙徽接替应勇，出任中共湖北省委书记。

据新华社今天（29日）报道，中共中央决定，王蒙徽任湖北省委委员、常委、书记，应勇不再担任湖北省委书记、常委、委员职务。

公开资料显示，王蒙徽今年62岁，曾在广东工作多年，2011年调派到福建，担任过福建省副省长、中共福建省委常委、厦门市委书记。2016年8月，他北上辽宁，出任辽宁省委常委、沈阳市委书记，同年12月出任辽宁省委副书记、沈阳市委书记。不到一年后，王蒙徽到北京出任住房和城乡建设部部长。

今年65岁的应勇在2020年中国冠病疫情暴发初期，从上海市市长任上被调派到当时的疫情重灾区湖北，出任中共湖北省委书记。

另一方面，青海省长信长星升任省委书记，王建军不再担任青海省委书记、常委、委员职务。

信长星今年59岁，曾在劳动人事部、劳动部、劳动和社会保障部工作。

2008年，中国国务院进行机构改革，不再保留人事部、劳动和社会保障部，组建人力资源和社会保障部以及国家公务员局（后者由人社部管理）。同年，信长星任国家公务员局副局长、党组成员。2010年9月，他升任人社部副部长、党组成员，2014年8月兼任国家公务员局局长、党组书记。

信长星在2016年9月调任中共安徽省委副书记，2017年当选为第十九届中央候补委员。他在2020年7月跨省履新，出任青海省委副书记、省政府党组书记，8月当选为青海省省长。

在宁夏，中央和国家机关工委分管日常工作的副书记梁言顺接替陈润儿，出任中共宁夏回族自治区党委书记。

梁言顺今年60岁，曾在中共中央党校工作多年，2016年调派到甘肃，曾任省委常委、组织部部长、宣传部部长。他在2017年担任中央国家机关工委副书记。

2018年3月，中共和国家机构改革中将中央直属机关工作委员会和中央国家机关工作委员会的职责整合，组建中央和国家机关工作委员会，作为中共中央派出机构。梁言顺继续担任中央和国家机关工委副书记。

梁言顺后来改任中宣部副部长，2020年出任中央和国家机关工委分管日常工作的副书记。