“河南省公安厅退休干部”新书惹议 疑多头衔造假

对外宣称系河南省公安厅退休干部的邢克习在推介自己的新书时称“‘鼓吹’长期处于社会主义初级阶段的目的，就是想把社会主义‘掐死’到初级阶段，不让实现共产主义”，引发争议。据了解，邢克习目前已出版四部书籍，疑似非正规出版刊物，同时，邢克习还有诸多如“世界人类管理国际科学研究委员会主席团主席”等疑似造假头衔。

根据新黄河客户端报道，一家名为“微视河南融媒中心”的传播机构刊发了有关邢克习新书的相关报道。报道称，3月19日，河南省公安厅退休干部、世界人类管理国际科学研究委员会主席团主席邢克习第四部著作《中国的出路——浅谈新时代特色社会主义与新时代特色共产主义》新书报告会在郑州市新郑盛荣生态园胜利召开，邢克习就创作过程及中心思想内容向大会作了报告。

邢克习在该部著作中浅谈了一个新时代特色共产主义思想，为社会主义建设发展，提供了一个理论观点和具体的新时代特色共产主义的构想。关于新书的内容，邢克习如此介绍道：“他们‘鼓吹’长期处于社会主义初级阶段的目的，就是想把社会主义‘掐死’到初级阶段，不让实现共产主义……对于制造的这种‘迷雾’，我在这本书里予以揭穿。”

此番言论一出，在网上迅速引发争议。昨天中午，这一报道相关内容已被发布者删除。

据查询发现，邢克习目前已出版四本书籍，分别为《人类真正的天堂生活——共产主义社会是人类最美好的社会》《共产党之梦——共产主义社会》《人类之梦——人类共同主义社会》《中国的出路——浅谈新时代特色社会主义与新时代特色共产主义》。

根据相关宣传材料显示：去年1月31日，邢克习著作《人类之梦》郑州报告会在郑州市一酒店举办。宣传资料介绍，《人类之梦——人类共同主义社会》一书“设计勾画创造创新”了一种社会管理制度，从此，“人类社会的建设和发展等有了明确的路线、方向，它给人类社会的前进方向铺平了一条金光大道，几千年的人类争斗史必将结束……”

不过，多个电商平台搜索结果显示，均未找到与这四本书籍任何相关的信息，有关著作的具体内容无从得知，似乎并未公开发售。媒体多次通过邢克习的个人博客、微博“金鑫警”尝试与他取得联系，截至到发稿前未能成功。随后又数次以购书、采访名义致电多次发布邢克习动态的“微视河南融媒中心”，一名接电话的男子自称认识邢克习，稍后会发电话号码。但截至发稿之时，仍未收到任何回复。



被网民广泛关注的，还有邢克习的履历及头衔。根据“微视河南融媒中心”旗下自媒体发布的宣传资料显示，邢克习（笔名金鑫警，艺名银不换），男，汉族，大学文化，原籍河南省封丘县人，原河南省公安厅高速总队教导员。2009年被国际科学研究院聘为终生客座教授。2011年创办世界人类管理国际科学研究委员会并兼任主席团主席，同年被国际科学研究院聘为名誉院长。2013年创办了国际戏曲研究演艺协会筹委会并兼任主席。2016年创立了中华和平发展研究促进会筹委会并兼任主席，2019年被推选为中华和平发展研究促进会主席。2016年创立国际共产主义社会研究协会筹委会并兼任主席。2018年创立了国际书法艺术研究协会筹委会并兼任主席。此外，还有“人类社会管理特级导师”“河南共产主义研究院院长”等头衔。

不过，这些团体组织均未查询到相关备案信息。北京百瑞律师事务所律师王德利推测，像“世界人类管理国际科学研究委员会”“中华和平发展研究促进会”之类的组织应该是未经过正规登记。按照相关规定，这类协会或研究会属于民间组织，有社会团体法人和民办非企业单位之分，都需要向当地民政局申请设立，具有非营利性的特点。根据《社会团体登记管理条例》，申请成立社会团体，应当经其业务主管单位审查同意，由发起人向登记管理机关申请登记。而《民办非企业单位管理暂行条例》中明确，民办非企业单位的名称应当符合国务院民政部门的规定，不得冠以“中国”“全国”“中华”等字样。

在邢克习的个人新浪博客“金鑫警”中，能看到多篇与其个人活动有关的文章，其中不乏向全世界同胞拜年、开戏曲演唱会等活动，而与会人员多自称为原退休干部和当地商界人士。该博客粉丝288人，访客9.8万，最近更新日期为今天（29日）凌晨，发布名为《为什么中国人一见国际就山寨》的文章。文章疑似是对网上质疑的回应：“山寨版，还是水寨版，不是区别公司优劣的标准和界限，而是看这个公司代表着什么？在做着什么？在为谁做着什么？”

对于其在公安厅供职过的说法，河南省公安厅宣传部门工作人员回应时表示，暂不了解此人具体情况。

此外，邢克习多年来一直与“河南省创青春网”“河南省智库文化研究院”“微视河南”等团体组织关系密切，而这些机构也疑点重重。这些组织都指向一个名叫潘国亮的人。企查查显示，潘国亮系河南省智库文化研究院院长、河南省乡村振兴网主任，名下关联八家公司（一家已注销），其中河南省智库文化研究院、微视（河南）文化传媒中心、河南社区文化传媒中心均为100%持股，在河南省创青春文化交流中心、河南省黄丝带文化交流中心也担任大股东。

资料显示，河南省智库文化研究院成立于2019年2月20日，企业类型为中小微企业，下辖乡村振兴生态农业委员会、管理咨询委员会及沈丘分院等多个机构，该研究院旨在建构河南文化产业的思想库、案例库、业态研究策略库与文献库，以及政策研究实验室，做文化产业发展战略性决策的建言者、政策效果的评估者及社会舆论的引导者。

除了频繁使用河南省智库文化研究院的名称外，其日常活动还分别使用了共青团微视河南支部委员会、共青团微视河南文化传媒中心支部委员会、共青团河南省黄丝带文化交流中心支部委员会、共青团河南省创青春文化交流中心支部委员会、河南省创青春文化交流中心多个名称。此外，多份聘书和文件中均出现“中国共产主义青年团河南省创青春文化交流中心支部委员会”的红章。

共青团河南省委工作人员昨天向媒体证实，官方没有此类机构。随后，该工作人员表示已联系有关部门协同处置此事。

