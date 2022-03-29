广州中院推出 “域外法查明通”平台

中国大陆广州市中级人民法院今天（29日）上线“域外法查明通”平台，该平台具备域外法查明案例检索、域外法律法规检索、可视化统计分析三大功能。

据中新社报道，随着“一带一路”、粤港澳大湾区建设的开展，跨境民商事交往日益频繁，涉外审判中需要适用域外法的情形也日趋增多。广州中院副院长吴翔介绍，“域外法查明通”对所收集的域外法案例加以专业梳理，运用人工智能（AI）技术，实现多种方式完成案例检索。

据报道，“域外法查明通”平台包含了域外法查明案例、域外法律法规、涉外裁判文书三大资源库。目前该平台收集了域外法查明案例281件，其中适用香港法律的180件，适用澳门法律的18件，适用台湾法律的10件，适用英国、美国、德国等外国法律的43件，适用国际条约、国际公约的36件。

同时，该平台收录域外法律法规3万余部，其中香港法2000余部，澳门法2万余部，台湾法九部，外国法14部，国际条约、公约及司法协助协定等5000余部，所涉地域除港澳台外，还涉及英国、美国、德国、巴西、日本等25个国家；囊括中国大陆法院审结的涉外、涉港澳台及适用国际公（条）约裁判文书近7万份。

值得注意的是，该平台以司法需求为导向，聚焦域外法查明的难点、痛点、堵点，通过采用“互联网+案例+法律”模式，对裁判文书进行精细分类，并采用AI技术，可快速定位检索内容，24小时提供查询服务。