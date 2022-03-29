赴澳留学生被遣返 中国外交部提出交涉

一名中国赴澳大利亚留学生据报在澳大利亚悉尼国际机场入境时被澳方盘查遣返，中国外交部今天证实事件，并称已向澳大利亚提出严正交涉。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌今天（29日）在例行记者会上回答提问时说，近期澳大利亚边境执法人员数次针对中国赴澳留学人员入境悉尼进行无端盘查，检查手机及个人物品，并将中国高校组织军训认定为所谓的军事训练，以隐瞒所谓军事训练经历为由取消签证并遣返，损害中国赴澳留学人员的正当合法权益。

汪文斌说，中国外交部和驻澳使领馆已向澳方提出严正交涉，驻澳使领馆已向中国相关留学生提供领事协助，他也指责澳大利亚有关做法“与中澳人文交流互利共赢的本质背道而驰”。

汪文斌敦促澳大利亚为中澳人文交流与教育合作营造良好氛围，提供必要条件，并强调中方将坚定维护中国赴澳留学人员的正当合法权益。

《中国日报》此前引述知情人士称，一名中国赴澳大利亚留学生近日在悉尼国际机场入境时遭盘查，澳大利亚方面以其隐瞒“军事训练”经历为由拒绝入境并当场取消签证，该名学生随后被遣返。

报道称，中国教育部及外交部、驻澳使领馆已多次发布预警，提示中国留学生赴澳留学可能遭遇的相关风险，建议稳妥选择海外留学目的地，加强自我防范和保护意识。