中国文联发布职业道德公约：反对拜金享乐和极端个人主义

中国文联今天发布《中国文艺工作者职业道德公约（修订稿）》（以下简称《公约（修订稿）》 ），主张抵制庸俗、低俗、媚俗，反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，反对唯票房、唯流量、唯收视率。坚决抵制偷逃税、涉“黄赌毒”等违法违规、失德失范行为，反对炫富竞奢、见利忘义，摒弃畸形审美。

根据中国艺术报微信公号消息，《公约（修订稿）》 要求忠于祖国，忠于人民，拥护中国共产党的领导和中国特色社会主义制度，坚持为人民服务、为社会主义服务，胸怀“国之大者”，心系民族复兴伟业，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，弘扬主旋律，传播正能量。坚决抵制一切分裂祖国、破坏民族团结、危害社会和谐稳定和损害人民利益的言行。

《公约（修订稿）》 还要求，坚定文化自信。坚持走中国特色社会主义文艺发展道路，坚持守正创新，坚守中华文化立场，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，吸收和借鉴人类文明有益成果，歌颂真善美，针砭假恶丑，讲好中国故事，弘扬中国精神，传播中国价值。坚决抵制调侃崇高、扭曲经典、颠覆历史，丑化人民群众和英雄人物，反对唯洋是从、历史虚无主义和文化虚无主义。

《公约（修订稿）》 提出，要潜心创作耕耘。深入生活、扎根人民，积极投身现实题材创作，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，书写生生不息的人民史诗。坚决抵制粗制滥造、抄袭跟风，反对唯票房、唯流量、唯收视率；追求德艺双馨。坚守艺术理想和艺术良知，保持对艺术的敬畏之心和对专业的赤诚之心，守正道、走大道，把个人的道德修养、社会形象与作品的社会效果统一起来。坚决抵制庸俗、低俗、媚俗，反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义。

《公约（修订稿）》 还强调，倡导团结向上。积极营造自尊自爱、互学互鉴、天朗气清的行业风气。坚决抵制造谣诽谤、网络暴力，决不做不良风气的制造者、跟风者、鼓吹者；要引领社会风尚。坚持从严律己，模范遵纪守法，遵守公序良俗，珍惜党和人民赋予的庄严使命，认真履行人类灵魂工程师的神圣职责。坚决抵制偷逃税、涉“黄赌毒”等违法违规、失德失范行为，反对炫富竞奢、见利忘义，摒弃畸形审美。