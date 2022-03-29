下午察：给大白跳舞的自我感动

这两天，一名身穿红色舞衣的中国女孩在公众场合跳拉丁舞致谢“大白”（指疫情期间身穿防护‌‌‌‌‌‌‌‌‌服的医护人员或防疫人员）。十多名穿戴防护服、口罩、面罩的中国防疫人员整齐地站成两排观看，一动也不敢动，舞毕后配合地鼓掌。

视频中的红衣女孩一看就是精心准备了这场演出，从头发到着装都是正常舞蹈表演的装束。

虽然红衣女孩舞姿曼妙，但防疫人员的反应机械又严肃，二者形成巨大反差。如果把女孩P掉，看起来像是防疫人员正在接受训话，一点也没有观舞时的放松，尴尬简直溢出屏幕。

这只是诸多给大白表演节目的场面之一。最近火起来的一首歌是《听我说谢谢你》，里面的片段“送给你小心心，送你花一朵，你在我生命中，太多的感动”频频被用来给短视频作背景。

视频中有学生列成一排为大白跳舞，有些孩子在核酸现场跳舞，有核酸检测人员上楼做检测时挤在门口看孩子表演，有些大学生们也加入了跳舞行列，这些“致谢”方式刚开始时收获了不少网民点赞，但当越来越多人开始效仿，在网络呈病毒式传播后，就开始引起反感。

防疫人员上门检测时，在门口观看小孩子的跳舞表演。（视频截图）

中国一所大学的大学生们排队给防疫人员跳舞。（视频截图）

原因很简单，原本应该被尊重的防疫人员，逐渐变成了摆拍作秀的背景板，致谢场面变成“变相罚站”，公众对此的情绪也从最初的新奇、温馨发展到尴尬和厌烦。

媒体和网民纷纷指出，核酸检测争分夺秒，医护人员做完检测还得被迫看表演，这将浪费多少时间？医护人员工作量大，站成一排打起精神看表演，只会加重身心负担。网民提到，防疫人员这身防护服，一旦穿上就没法吃饭喝水上厕所。他们中的大部分人，想的是早点把工作做完，能早点回家洗个澡好好休息一下。

因此，有网民把《听我说谢谢你》的歌词，改成了：“听我说谢谢你，因为有你，下班更晚哩。谢谢你，感谢有你，排队更长哩。”

部分抗疫人员也表达了他们的心情。微博大V“江宁婆婆”发文称，作为一线抗疫人员，“感动是感动的，但是麻烦也是真的麻烦的”，做完核酸、麻溜走人，就是最大的支持。

一名身穿防护服的疑似医务人员发视频说：“亲眼看到排队做核酸，一个母亲领着孩子排到了，小音响一放，让孩子给跳舞，给你小心心……我求求你了，不要再让孩子来跳舞了，孩子是好孩子，家长有点正事吧。”

“为大白跳舞”感动了谁？

不可否认，给大白跳舞的初心是好的，也有很多人对医务人员怀有真诚的谢意。但是成批量的模仿和炫技式的表演，确实忽略了医护人员的感受。致谢视频的流传，获得的点赞和认可，满足的还是表演者的情感需求。

有些视频中，操场上站满了成群结队的小学生们，他们站队整齐，动作一致，看起来像是当地学校刻意组织排练的。

网传视频显示，一所学校的小学生们站队整齐，动作一致地给大白跳舞。（视频截图）

表演节目老套的感谢方式，很多时候也并非出自孩子们的真心表达，而是成年人的思维定式。动辄让孩子表演节目，是很多中国父母和学校满足虚荣心的方式。

红星新闻评论说，“听我说，谢谢你”不是特例，而是网络时代的一个缩影。智能手机、自媒体平台往往会构建一些自我感动式的煽情模式，引发人们效仿，但复制的“感谢”，消解了情感本身，无法表达感谢。

中国核酸检测人员的压力

在奥密克戎变种病毒传播的今天，中国医务人员的工作压力很大。由于核酸检测要跑赢病毒传播的速度，全民检测经常要求在一两天内完成，大白们加班加点也就成了常态。

比如今年1月3日寒冬时节，人口大市河南郑州就在24小时内完成了1200余万人的核酸检测，其中采样只花了六小时，可谓争分夺秒。

河南省郑州市民众1月4日接受核酸检测。（路透社）

那么这些防疫人员的补助又是多少呢？中国财政部、国家卫生健康委在2020年1月30日下发的通知显示，对于直接接触待排查病例或确诊病例，诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集和病原检测等工作相关人员，中央财政按照每人每天300元（人民币，下同，64新元）予以补助；对于参加疫情防控的其他医务人员和防疫工作者，按照每人每天200元予以补助。

对比高强度工作量，这些补助并不是很多，难怪有网民呼吁说，有时间应该让一线人员多休息，提高一下待遇，而不是穿着这身衣服配合摆拍做“工具人”。

民众和大白的摩擦

一方面跳舞致谢大白的视频在网络广为传播，另一方面，防疫人员和民众之间发生冲突的新闻也不绝于耳。

不久前的3月23日，黑龙江大庆市红岗区一理发店店主不够配合做核酸检测，卫生监督执法局局长撕毁了该店的卫生许可证。该局长最后被免职。在3月17日，青岛市崂山也发生一起核酸检测冲突事件，警方发布了警情通报。今年2月，苏州进行核酸检测时，民众疑似因排队起冲突，最终导致该检测点瘫痪。

网络上，也有不少网民吐槽核酸检测人员“下手重”，造成鼻子和喉咙非常疼痛。“到现在都感觉嗓子眼里像插了一根棍子。”“下手好重，被戳了三次，次次痛得要命，然后她还特别不耐烦。”“工作人员下手很重，宝宝捅得打喷嚏流眼泪，这样真的安全吗？”

高强度的工作难免会让有些医务人员烦躁，而社会上的人形形色色，发生冲突在所难免。难怪有网民会说，每次疫情，每次全民检测，都是对城市管理和居民素质的考试。