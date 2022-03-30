王毅称中国俄乌问题立场经得起历史考验

中国国务委员兼外长王毅在谈到俄乌问题时说，时间将证明，中国的立场是负责任的，也是经得起历史考验的。

据中国外交部网站，王毅昨天（29日）同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）举行视频会见。

王毅说，中方对乌克兰战火仍未平息感到痛惜。中方始终根据问题本身的是非曲直判断形势、决定政策，并一直以自己的方式，为推动局势降温、早日实现和平作出努力。中方愿同国际社会一道，继续呼吁停火止战、呼吁推动和谈、呼吁防止大规模人道危机、呼吁打开通往和平的大门。

王毅说，中国的立场清晰明了，在战争与和平问题上，站在和平一边，在单边制裁与对话谈判之间，站在对话一边，在拱火浇油与降温灭火之间，站在降温一边。他还称，时间将证明，中国的立场是负责任的，也是经得起历史考验的。

王毅说，处理复杂的安全问题，不应采取非敌即友、非黑即白的简单化做法。各国都有权独立自主地决定自己的对外政策。事实证明，冷战思维、阵营对抗的老路在欧洲已经行不通了，选边站队、分裂世界的做法更不可取。极限制裁只会导致互相伤害，使形势更加复杂，矛盾更加激化。让非当事方的国家和人民为冲突埋单，既不公正，也不合法。中方愿同各方一道，照顾各方正当合理关切，朝着争取俄乌冲突尽快解决、欧洲尽快恢复和平的大方向做出努力。

另据欧盟官方网站，博雷利说，俄罗斯入侵乌克兰严重违反了国际法，造成大量平民伤亡。在世界致力于疫后经济复苏的时候，俄罗斯的入侵也引发了全球经济的动荡。

博雷利和王毅都同意，当下亟需让欧洲大陆尽快恢复和平。双方讨论了促使俄乌停火、设立人道走廊、避免风险进一步扩大等议题。

这是自俄罗斯入侵乌克兰以来，博雷利和王毅之间的第三次视频会见。