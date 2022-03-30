港网民散布疫苗谣言 议员指违国安法促彻查

香港政府为减少染疫死亡人数号召鼓励全民接种，但接连有人在网上散播谣言抹黑防疫措施，有人留言称政府鼓励市民接种疫苗是“变相谋杀”，或称疫苗是冠病病毒传播的“毒针”，还有人涉嫌煽动他人仇恨政府，指当局利用“港版健康码”“监视”市民等。有香港立法会议员表示，《香港国安法》及其他法例列明，任何人不得煽动他人仇恨政府，也不可散播危害社会安全的言论，促请国安处采取执法行动。

根据《星岛日报》报道，香港第五波疫情自上月开始大爆发，接连有人在网上发布确诊者外出“播毒”的留言，或自行散播病毒后在网上炫耀，警方先后拘捕至少七人。而随着近期政府致力为长者接种疫苗，务求减少染疫死亡人数，又有人肆意在面簿专页和Telegram频道散播反对接种疫苗、抹黑及煽动仇恨政府的谣言。

这些留言称“接种疫苗有风险，严重可以致死，假如政府是为谷针制订政策，令群众冒不必要的风险，严重讲就是变相谋杀”；“冠病病毒是中国大陆军方实验室生化武器，冠病疫苗是加速病毒传播的毒针”；“人类有权不打疫苗，香港人反抗”；“大家团结应对无良政府，坚持不打针就是最好方法”。

除了抹黑接种疫苗，有网民发表煽动他人仇恨特区政府的言论，例如当局利用“港版健康码”监控市民日常行踪，情况等同“好像在你身上植入晶片，你的个人资料有可能‘被送中’”，又以“新犹太人”形容安装该程序的市民，若服从“纳粹德国”后果堪忧；有人则称近期疫情大爆发是源于政府每日“滥收”150名大陆新移民令人口过多所致。

另外，有网民绘制主题为“香港政府的资源分配”漫画，指政府动用大量警力和资金打压“民主自由”，但却对保护香港人应对疫情袖手旁观。

香港立法会议员葛珮帆了解事件后表示，根据《香港国安法》及其他刑事条例，任何人不得煽动他人仇恨政府和违反防疫规定，有关网民言论明显破坏公共卫生和公众秩序，促请警方国安处采取相应执法行动，市民如看到有关讯息，切忌转发相关不法内容，也应即时向警方举报。

香港警方表示，不会评论个别案件，警方会继续留意在网上可能发生的犯罪活动并采取执法行动，至于个别行为会否触犯法例，须视乎其情况，包括事实、相关的行为和意图、所得的证据等因素，警方会根据法律处理，若有任何违法行为，必定会严肃跟进，有需要时会向律政司征询法律意见。