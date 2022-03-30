卸任湖北省委书记 应勇：心始终和湖北人民在一起

中共中央组织部昨天宣布，中国住建部部长王蒙徽接替应勇出任中共湖北省委书记。应勇昨天表示，湖北省委主要领导调整，充分体现中共中央对湖北工作和领导班子建设的高度重视，是对湖北省委领导班子的有力加强。他还说，“我的心会始终和英雄的湖北人民在一起，会惦念湖北这片充满希望的土地，会一如既往关注湖北、支持湖北、祝福湖北”。

据湖北日报报道，应勇昨天在湖北省领导干部会议上说，完全拥护中共中央的决定。这次调整，是以中共总书记习近平为核心的党中央根据工作需要和湖北领导班子实际，通盘考虑、慎重研究作出的决定，是对湖北省委领导班子的有力加强。

应勇说，将全力支持王蒙徽的工作，坚信以王蒙徽为班长的省委一定能够带领全省广大干部群众，推动湖北各项工作取得新的更大成绩。

应勇忆述2020年2月12日到湖北工作，称两年多来，有幸和英雄的湖北人民一起团结奋斗，应对大战大考，着力推动湖北疫后重振和高质量发展，深感总书记习近平的信任、教诲和嘱托不可辜负，湖北人民的期待不可辜负，并由衷地感到，湖北能够战胜疫情、取得高质量发展的新成效，是习近平亲自指挥、亲自部署的结果，是省委、省人大常委会、省政府、省政协几套班子以及全省各级各部门团结奋斗的结果，是全省广大干部群众拼搏奉献的结果。

应勇说，在湖北工作的770多个日日夜夜，是他人生中一段极其宝贵的经历和难忘的时光，他将铭刻于心、终生珍惜。“今后无论何时何地，我的心会始终和英雄的湖北人民在一起，会惦念湖北这片充满希望的土地，会一如既往关注湖北、支持湖北、祝福湖北。”

王蒙徽表示，完全拥护中共中央的决定、坚决服从组织的安排，并说应勇2020年2月到湖北省工作以来，认真贯彻落实中共中央决策部署，为湖北高质量发展付出了辛勤汗水，作出了重要贡献。

今年65岁的应勇于2007年调任上海市高级人民法院院长。2013年后，他担任上海市委常委、组织部长，上海市委副书记，2017年担任上海市长。

2020年2月，湖北省武汉市暴发冠病疫情，应勇作为“救火队长”接替抗疫不力的蒋超良，出任中共湖北省委书记。

昨天宣布的人事消息没有说明应勇下一步去向，也没有提到“另有任用”。新华网昨天在报道中说，据悉，应勇因年龄原因不再担任省委书记职务。