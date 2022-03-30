中国恒大拟36.6亿元人民币出售水晶城项目权益

陷入流动性危机的中国恒大昨天（29日）宣布以36.6亿元（人民币，下同，7.8亿新元）的价格出售其在水晶城项目中的权益，因为恒大的资金流动性问题阻碍了该项目的进展，也显示恒大的债务重组似乎在逐步推进。

综合路透社和每日财经新闻报道，恒大昨天在港交所发布公告称，恒大附属杭州晶立置业有限公司拟向浙江省浙建房地产集团有限公司（简称“浙建房产”）、浙江省建工集团有限责任公司（简称“浙江建工”）转让其持有的水晶城项目权益，总代价为约36.6亿元。

部分对价将用于抵偿恒大集团就其于杭州地区项目（其中包括水晶城项目）欠付浙江建工的约9.21亿元工程款，并预期将会取得收益约2.16亿元，其余出售事项所得款项将作为集团一般营运资金。

根据协议内容，浙建房产作为房产开发公司将通过设立项目公司形式负责项目后续的开发建设工作，浙江建工作为总承包施工单位则负责项目后续工程施工事宜，预计后续工程施工金额不超过24亿元。

恒大在公告中称，集团流动性问题对项目开发和进度造成负面影响。这次交易将在建的商业物业和需自持的商业物业变现，扣除抵偿工程款后所得相关款项及资产将作为集团一般营运资金。

浙江建工母公司浙江建投称，公司本次开展应收款项重组业务，有利于加快化解公司涉及恒大集团及下属公司应收款项逾期问题。同时，上市公司还称，后续公司将在各级政府的指导下，加强与地方监管部门、恒大集团沟通，积极采取措施，加快化解涉及恒大集团应收票据逾期问题。

由于自2021年下半年以来恒大业务的急剧变化，导致大量的额外审计程序，无法按时于本月31日前公布业绩，约为134亿元（28.67亿新元）的存款，为第三方提供的质押保证金，已被银行强制执行。恒大称，将在7月底前向其债权人公布债务重组方案。

对此，恒大昨天发布公告称，公司已成立独立调查委员会对恒大物业存款质押被强制执行一事进行调查，期间恒大股份将继续停牌，直至另行通知。