台湾加入原住民族经济贸易合作协议

台湾外交部昨天（29日）宣布，正式加入《原住民族经济贸易合作协议》，与新西兰、加拿大及澳大利亚共同成为创始成员，以期进一步提升原住民议题的国际能见度。

据台湾外交部昨天发布的新闻稿，台湾原住民族委员会主任拔路儿于本月23日向新西兰毛利发展部递交加入《原住民族经济贸易合作协议》（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement, IPETCA）书面意向书，获新西兰毛利发展部同意。

新西兰当局于昨天公告依IPETCA规定，批准四个经济体加入，IPETCA正式生效。台湾与新西兰、加拿大、澳洲共同成为创始成员。

台湾外交部称，新西兰去年主办《亚太经济合作会议》（APEC）时，积极推动原住民族经济与贸易合作，且为进一步提升原住民议题的国际能见度，自去年4月起邀请包括台湾在内，同样重视原住民族经济赋权的APEC经济体加入IPETCA咨商。

台湾由原住民族委员会、外交部及经济部共同参与IPETCA咨商，历经近八个月咨商后，IPETCA于去年12月中旬完成咨商，开放APEC会员经济体、世界贸易组织（WTO）会员及其他经济体加入。

台湾外交部称，IPETCA为国际间首见，以推动原住民族经济、贸易与投资议题为主的政府间多边合作机制，象征台湾与新西兰、澳洲、加拿大致力提升原住民族经济权利的共同承诺。