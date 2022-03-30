阿里腾讯“互联互通”新进展：淘宝App内测微信支付

阿里系和腾讯系“互联互通”再现新进展。继阿里旗下饿了么、优酷等应用接入微信支付后，日前，有传闻称淘宝App已对部分用户开放了微信支付内测。

根据《证券日报》报道，有接近两家机构的业内人士证实上述进展。有消息称，淘宝正针对小范围内开启对微信支付功能的内测，并在支付选项中新增了与“微信支付”相关的两种支付模式，分别是“微信扫码支付”和“去微信找朋友帮忙付”。

报道指出，在打开淘宝订单支付页面后，均未看到微信扫码付款入口，但却均可在“找朋友帮忙付”中选择复制链接去微信找朋友帮付款。

淘宝及微信支付方面，截至今天发稿前，双方均未予回应。

“大概率目前属于灰度测试阶段，仅对部分用户开放测试。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博表示，“若腾讯的支付产品顺利进入阿里生态体系内，意味着微信支付拓展了一个重要的线上电商场景。而对于阿里系，淘宝用户多了一个支付选项，对于提升用户体验会有益处。”

报道指出，事实上，阿里与腾讯在支付领域的“互联互通”，自去年起一直在纵深推进。例如，有数据显示，目前阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入微信支付。同时，自去年以来，支付宝、微信支付也正在“双向奔赴”，并通过银联云闪付帮忙“拆围墙”。比如，支付宝已向银联云闪付开放线上场景，首批已实现覆盖85%淘宝商家；在线下，与银联云闪付在多个城市实现收款码扫码互认。微信支付也正与银联云闪付在支付、服务两个层面推进更深入的互联互通。



淘宝内部开始测试微信支付的消息引起了业界广泛关注。不少业界人士认为，如今看来，淘宝App在支付渠道上线微信支付，只是时间问题。



自去年以来，有关部门对互联网平台间恶意封禁行为的监管力度逐步提升。去年7月份，工信部开展为期半年的互联网行业专项整治行动，重点整治恶意屏蔽网址链接和干扰其他企业产品或服务运行等问题，包括无正当理由限制其他网址链接的正常访问、实施歧视性屏蔽措施等场景；去年9月份，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在新闻发布会上表示，互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择，让用户畅通安全使用互联网也是互联网行业的努力方向。

随后，互联网巨头的互联互通在支付等应用领域显著提速。例如，腾讯微信、阿里淘宝等应用相继向银联旗下云闪付App打通条码支付环节；美团、拼多多等均向主流支付工具全面开放；微信放开点对点聊天场景中的外部链接访问等。

今年3月17日，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆主持召开专题会议强调，健全公正公开透明的平台企业治理规则，加强标准制定，推动业务和数据互联互通，引导平台企业公平竞争、创新发展，更好赋能制造业转型升级。

