消息：特斯拉供应商安波福暂停上海部分生产

上海冠病疫情持续严峻，市政府进一步收紧防疫措施；消息人士透露，英国汽车零部件制造商安波福（Aptiv）昨天（29日）叫停该公司在上海一家为特斯拉和通用汽车（GM）一家合资企业供货的工厂生产线。

据路透社报道，安波福在上海西部的嘉定区设有工厂，到目前为止，嘉定区仍没有受到上海市政府“切块式、网格化核酸筛查”措施的影响。

不过，四个消息来源称，安波福其中一个生产线束的工厂工人昨天突然被告知回家并留在家中，待进一步通知。其中两名消息人士称，该工厂的客户包括特斯拉和通用汽车与上汽集团的上海合资企业。

安波福发言人拒绝对停产一事置评，但表示该公司正在遵守政府命令，客户的生产不会受到影响。特斯拉、通用汽车和上汽集团没有立即回应评论请求。

线束是汽车生产的重要部件，在典型的汽车中捆绑长达5公里的电缆，每一个车型都有独一无二的线束，没有线束车辆就无法控制。

乌克兰是线束的主要生产国，但在俄乌战争发生后，线束的生产供应链被打乱，包括宝马在内的汽车制造商一直在争相寻找线束和其他部件的替代来源。安波福是中国最大的汽车电线生产商之一，为中国几乎所有的汽车制造商供货。

上海市昨天（3月29日）新增本土冠病确诊病例326例、无症状感染者5656例。上海的半封城措施未能扭转感染者数字攀升的趋势，市政府昨天再收紧防疫措施，浦东市民被要求足不出户。在封控管理期间，除了在指定时间段到指定点位做核酸采样外，所有人员足不出户，人员和车辆只进不出。

面对上海的封控措施，通用汽车已经设法将生产维持在正常水平，让工人“居公司”办公。特斯拉前天也宣布停工四天。