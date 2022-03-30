快手去年总营收同比增近40% 净亏扩大近140%

中国社交平台快手科技昨天发布2021年四季度及全年业绩，全年总营收达811亿元（人民币，下同，约172亿新元），同比增长37.9%，超过此前彭博预期的801亿元。不过，在净利润方面，快手的亏损仍在继续扩大：去年经调整亏损净额188.5亿元，上年经调整亏损为78.6亿元，同比扩大约139.7%。

根据澎湃新闻报道，随着组织调整的持续进行，快手四季度亏损幅度有所收窄：四季度，快手经调整净亏损额35.69亿元，上年同期净亏损4.59亿元，亏损同比扩大677.1%，较三季度的46.16亿元环比收窄22.7%。经调净亏损率为14.6%，较上一季度的22.5%改善7.9个百分点。

截至昨天（29日）收盘，快手涨4.6%，报收78.5港元。

财报显示，快手全年总营收同比增长37.9%达811亿元。线上营销服务（广告业务）、直播和其他服务（含电商）的总收入贡献占比分别为：52.6%、38.2%和9.2%。

线上营销服务去年成为快手第一大收入来源，该业务板块全年收入达427亿元，同比增加95.2%，对总收入的占比也从2020年的37.2%升至52.6%。快手在年报中称，主要是由于用户流量增长以及广告主数量增加。

在财报之后的电话会议中，快手CEO程一笑称快手的广告业务取得超行业95%的高速增长，“能看到广告主对大体量、且流量持续增长的视频化平台还是有预算倾斜。”不过他也提到，广告业务受宏观经济和监管政策影响，但趋势上，相对行业展现出了更强的韧性。

年报显示，直播收入310亿元，同比减少6.7%。快手在年报中称，主要是由于去年疫情得到有效控制，更多大众恢复正常生活模式，而2020年初疫情期间实施严格的检疫隔离，致使更多用户转向在线社交和娱乐活动。

直播收入去年在总营收中的占比由上一年度的56.5%降至38.2%。

其他服务全年总收入同比增长99.9%至74亿元，其增长原因主要来源于蓬勃发展的电商业务。数据显示，快手全年电商交易总额（GMV）达6800亿元，同比增长78.4%。

电话会议中，程一笑提到了直播电商行业的监管问题。他提到，近期的监管确实对快手的治理工作提出更高的要求。

“直播电商是一个新兴的行业，作为行业的带头平台，我们会与监管部门保持良性沟通，确保行业有序和健康的可持续发展。”程一笑表示，快手一直致力于加强电商基础设施建设和强化平台治理，提高用户在平台的消费体验和对平台的信任。“未来，我们希望继续和行业一起成长，改变更多用户的消费体验和商家的销售体验，为数字经济发展做出贡献。”

运营数据方面，去年第四季度，快手应用的平均日活跃（DAU）用户和平均月活跃（MAU）用户分别为3.233亿及5.780亿，同比分别增长19.2%及21.5%。DAU及MAU同比增幅，为全年四个季度以来的最高值。

去年第四季度，快手应用的每位日活跃用户日均使用时长同比增长32.3%至118.9分钟。截至2021年底，快手应用的互关用户对数累计超过163亿对，同比增长68.2%。

对于外界所关注的亏损问题，快手CFO金秉回应称：“我们对今年内实现季度国内业务调整后净利润转正很有信心，路径也是比较明确的。”

他分析称，快手的毛利率水平在今年会继续提升。具体原因包括：第一，广告、电商业务会拉动整体毛利率的增长；第二，将对不同业务线进行成本管控；第三，作为降本增效的一部分，将推动营运及人工成本释放更多的经营杠杆效应，提高资产使用效率。

金秉表示，未来会小幅增加对于内容成本的投入。“对于内容投入，我们也会谨慎评估ROI。2021年，我们的毛利率达到42%，比2020年提升了1.5个百分点，今年会继续提升。”

他提到，今年会持续加强精细化运营管理，希望今年销售及营销支出绝对值不高于去年，使得占收比有明显的下降。人员方面，他则表态称：“公司目前的人才储备相对充分，我们也在不断优化人效和元效的管理，希望研发和行政费用占收入的比例也能得到进一步优化。”

年报显示，去年快手销售和营销费用达到441.8亿元，同比增长超过60%，占收入比重从2020年的45.3%增至54.5%。

程一笑则表示，快手年内进行的组织架构调整以及对成本费用的管控极大提高了运营和商业化效率。

此前，快手曾宣布调整国际化事业部组织架构，单独设立国际化商业化部；将不断完善产品和算法，强化以社交为驱动的定位，提高海外市场的用户粘性。