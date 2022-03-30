国台办称“互认主权”说是升级“两国论”：赤裸裸挑衅冒进

针对台湾陆委会负责人邱太三称两岸应“互相承认主权”，中国大陆国台办发言人朱凤莲今天（3月30日）回应说，尽管海峡两岸尚未完全统一，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变，中国主权和领土从未分割。她还批评，民进党一些政客妄图进一步升级“两国论”，是赤裸裸的挑衅和冒进。

据海外网报道，朱凤莲今天在国台办记者会上说，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。尽管海峡两岸尚未完全统一，但大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变，中国主权和领土从未分割。

她指出，民进党一些政客出于政治本性和一党私利，肆意颠倒黑白、混淆是非，妄图进一步升级“两国论”，是赤裸裸的挑衅和冒进。民进党当局的倒行逆施是包藏祸心、极度危险的政治图谋，严重危害广大台湾同胞的安危福祉。

朱凤莲正告民进党，不要误判形势、打错算盘，更不要低估北京捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

邱太三上周四（23日）称，台湾前总统马英九主张的两岸“互不承认主权、互不否认治权”已不足，他认为应“互相承认主权”。此说一度被解读为向马英九两岸路线靠拢，但邱太三予以否认。

朱凤莲当天应询回应称，这番言论混淆是非、颠倒黑白，夹带“两国论”私货，进一步暴露了民进党推卸破坏台海和平稳定责任、持续谋“独”挑衅的本性。