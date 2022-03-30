中国多个IPO项目受疫情影响被搁置

受冠病疫情叠加财报窗口因素影响，多个中国公司已主动申请中止其国内首次公开募股（IPO）上市计划，涉及募资总额约600亿元（人民币，下同，约127亿新元）。

综合路透社和《证券时报》报道，在过去的九天里，就有71家科创板和创业板的IPO企业主动申请中止上市审查，昨天（3月29日）上海和深圳两市就有16个IPO项目申请中止上市审核。根据统计数据，2022年以来，科创板和创业板总共有89个IPO项目变为中止审查状态。

在昨天主动申请中止审查的16家企业中，经纬股份、上富股份、恒泰万博、玮硕恒基、昆船智能、黔通智联等12家企业中止原因均为“因发行人及保荐人更新财务资料”，而磁谷科技、嘉好股份、英华特等四家企业则表示“因受到冠病疫情影响”。

报道认为，科创板IPO中止审查项目披露的原因普遍为发行人及其中介机构因受疫情影响，无法在规定时限内完成尽职调查、回复审核问询等工作；而创业板中止项目则基本表示受到疫情影响，或需要更新财务资料。据估计，这些IPO上市计划的中止可能会推迟价值600亿元的筹资。

为了最大限度地减少疫情的影响，上海证交所已于本月27日就疫情防控特殊时期的相关业务开展做出调整和衔接安排，以维护资本市场平稳运行。一方面，上交所通过加强线上沟通咨询保障，优化线上路演等方式弥补线下工作的不足；另一方面，上交所也放宽申报等相关文件的签署要求，允许提供签字页电子扫描文档方式办理业务，并适当放宽审核问询回复时间。

深圳证交所也在本月18日宣布，将在上市审核、一线监管各条线陆续推出有弹性的系列监管服务举措，加大对生产经营暂时遇到困难企业的支持力度。