上海启动十大重点场所预防性消毒

上海即日起将开展为期一个月的重点场所预防性消毒专项行动，包括办公楼宇、建筑工地、公共场所、交通工具、家庭、农贸市场、大型商场、社区、学校、养老机构等十大人群聚集重点场所和垃圾收集设施预防性消毒工作。

根据澎湃新闻报道，上海今天（3月30日）上午举行的疫情防控工作新闻发布会宣布上述消息。上海市疾控中心副主任吴寰宇表示，在疫情防控中，做好环境卫生和消毒工作是切断冠病传播的有效措施之一。通过对公共环境实施科学、精准、有效的消毒，能够及时消灭环境中存在或可能存在的病毒，实现“人-物-环境”同防，有助于遏制疫情蔓延状态，筑牢疫情防控屏障。

吴寰宇说，公共环境消毒要注意：隔离病区、病人住所要进行随时消毒和终末消毒；医院、机场、车站等人员密集场所的环境物体表面要增加消毒频次；高频接触的门把手、电梯按钮等要加强清洁消毒；垃圾、粪便和污水要进行收集和无害化处理；还要做好个人手卫生。

同时，吴寰宇说，需要提醒的是，不对室外环境开展大规模的消毒，不对外环境进行空气消毒，不直接使用消毒剂对人员进行消毒，不对水塘、水库、人工湖等环境中投加消毒剂进行消毒，不在有人条件下对室内空气使用化学消毒剂消毒。

上海市住房城乡建设管理委副主任金晨补充说，公共环境消杀是当前疫情防控的一个重要环节，也是实施“人-物-环境” 同防，切断传播途径的有效措施之一。

金晨说，一是办公楼宇（包括商业、办公、园区等）、二是建筑工地（包括工人宿舍、食堂、厕所）、三是公共场所（包括各类公园、开放式绿地、公共厕所、公共空间各类城市家具、座椅、护栏、亭、箱等）。

四是交通工具（包括交通枢纽、公交站点、地铁、公交、出租车、火车、飞机等）、五是农贸市场、六是大型商场、七是社区（包括住宅小区、集中租赁住房等）。

八是学校（包括幼儿园、小、初、高、大学、培训机构等）、九是养老机构、十是家庭。

他还提到，各重点场所消杀的具体要求，市疾控中心于本月25日印发的《十个重点场所预防性消毒技术要点（修订版）》都进行了明确。

比如，针对住宅小区，重点是要对楼梯扶手、门把手、门禁对讲器按钮等，每天消杀2至3次，使用消毒湿巾或浸有消毒液的抹布擦拭，或常量喷雾器喷洒。又如，针对垃圾容器，要求每天开展一次清洁消毒，使用浸有消毒液的抹布擦拭消毒，或常量喷雾器喷洒消毒。

本次行动由市、区环境整治组牵头，按照“条块结合，条到底、块托底”的原则，明确各行业管理部门责任分工。比如，由市住建委负责指导建筑工地环境消杀工作，由市交通委负责指导交通领域环境消杀工作，由市绿化市容局牵头负责指导各类公园、开放式绿地、公共厕所等环境消杀工作。