台湾拟2050年再生能源占比逾六成

台湾国发会今天（30日）公布2050净零排放路径图，推出12项关键策略，计划到了2030年投入预算近9000亿（新台币，下同，约427亿新元），2050年再生能源发电占比超过60%。

综合台湾《联合报》、中时新闻网和中央社报道，台湾国发会今天举办“台湾2050净零排放路径及策略总说明联合记者会”。

根据国发会报告，台湾计划2025年不兴建新燃煤电厂、2030年风力光电累积装置容量达40GW，2040年燃煤、燃气电厂依碳捕获、利用和储存（CCUS）发展进程导入运用，且电动车、电动机车市售比达100%；2050年再生能源发电占比超过60%、智慧变电所布建率达100%。

台湾环保署说，政府计划在2030年前投入9000亿元的投资预算。其中，再生能源及氢能投资预算达2107亿元占比最高，其次是电网与储能、低碳及负碳技术等，政府投入预算后，预计将能带动民间投资达4兆元。

环保署透露，2050净零转型分四大策略，由能源、产业、生活、社会四面向推动转型；两大基础，改善治理，包括科技研发与气候法制的调整。

12项关键策略包括风电与光电、氢能、前瞻能源、电力系统与储能、节能、碳捕获利用及封存、运具电动化及无碳化、资源循环零废弃、自然碳汇、净零绿生活、绿色金融，以及公正转型。

针对企业关心是否买得到绿电，国发会主委龚明鑫称，2050净零排放路径图已留有电力成长空间，政府会先从大企业开始要求，待时机成熟、中小企业有承担能力后，才会要求中小企业使用绿电。

龚明鑫也强调，不会采取禁售燃油车的方式来推动电动车的销售，而会以补贴、鼓励等方式让目标达成。