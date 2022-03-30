湖北一幼师疑教唆全班围攻女孩 警方介入

中国湖北十堰市一名张姓女士上周六（26日）晚发布一段监控片段，指女儿妮妮（化名）在幼儿园被全班同学围攻、拉扯头发。张女士称，事后有两名家长问了小朋友，证实是受老师教唆去拉扯的。3月28日，警方回应女幼师教唆学生围攻女孩，称目前已介入调查。

据封面新闻报道，张女士提供的视频显示，妮妮独自坐在教室后方玩耍，涉事教师抬手指向她。随后教室里的十余个孩子聚集围在妮妮身边，画面没有声音，也无法看清孩子们的具体动作。

张女士表示，校方称教室的监控本来就是没有声音的。

张女士本月28日受访时说，妮妮放学被爷爷接回家后一直哭闹，家人无法安抚，于是询问在学校发生了什么时，妮妮告诉奶奶“老师让班上所有同学揪我头发。”

张女士觉得不可思议，于是联系班上其他同学家长了解情况。按照张女士提供的微信聊天记录截图，有几名家长确认孩子在老师的指示下撤了妮妮的头发。这也令其他家长表示担忧，一名家长就说：“想起来自己孩子这样做，老师这样教，我都接受不了。”

3月26日上午，张女士前往学校调取监控，因受到学校阻拦报警处理，在警方陪同下查看了当天的监控。

张女士称，从视频里看到妮妮在上课时有些好动，总是在凳子上扭来扭去，老师便强行把她抱起来，让她背着手站到教室后方。

张女士说：“她站了有十几分钟吧，老师就开始发活动卡片，别的小朋友都去排队，妮妮还是一个人站在后面没有去，之后就发生了视频里那一幕，她手指了妮妮，然后其他小朋友就围上去揪妮妮的头发。”

此前十堰市茅箭区教育局学前办工作人员与张女士沟通时曾说会给出心理辅导方案，并协调讨论孩子后续入学的问题。不过上述区教育局工作人员回复记者询问时表示，目前一切工作尚未落实，不便回应。

张女士从警方处了解到，由于监控视频没有声音，且画面中无法看清小朋友的具体动作，警方询问数十个幼儿园小朋友，其中一部分称是老师指使，还有部分表示不知道，因此他们认为仅有幼儿的证词，不足以判定涉事教师是否存在违法行为，将进一步深入调查。

3月28日，十堰市人民路派出所民警表示，“今天上午是我们副所长去的，我们领导一直在关注这件事，已经在处理了。”