国台办：曲解联大决议攻击“一个中国” 不是无知就是别有用心

针对美国学者葛来仪、庄宛桦发报告称联大2758号决议没有解决台湾的地位问题，质疑一个中国原则并呼吁国际社会允许台湾参加国际组织，大陆国台办发言人朱凤莲今天回应说，该报告曲解2758号决议，攻击一个中国原则，不是无知就是别有用心。她警告民进党，“靠低级手段歪曲国际法和攻击一个中国原则没有出路”，只会自取其辱。

根据海外网报道，有记者在国台办今天举行的记者会上，就葛来仪、庄宛桦发表的上述报告提问，朱凤莲指这篇报告明确写着得到民进党赞助，“报告通篇都是民进党当局‘台独’言论的陈词滥调”，讲一个中国原则时不提《开罗宣言》和《波茨坦公告》。她说：“我质疑美国有关学者是否有基本常识”。

关于联大2758号决议，朱凤莲说，已多次系统阐述北京立场。她说，联大2758号决议从政治上、法律上和程序上解决了中国在联合国的代表权问题，其前提是一个中国，台湾是中国的一部分。有关史实和法律依据非常清楚。

朱凤莲说，任何歪曲联大2758号决议的人，都不敢提《开罗宣言》、《波茨坦公告》，不敢正视台湾问题的真正现状和一个中国的核心内容，那就是世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。



朱凤莲还说，美方有关报告反复讲联大2758号决议驱逐的是“蒋介石的代表”，没有指“台湾”也没有指所谓“中华民国”，但事实上，1949年中华人民共和国成立后，代表中国的唯一合法政府就是中华人民共和国政府。

她说：“从国际法上完成了政府继承。曲解2758号决议，攻击一个中国原则，不是无知就是别有用心。”

朱凤莲指，美方有关报告压根没提民进党上台后不能参与有关国际组织及其活动的真正原因，也不敢正视民进党竭力谋“独”挑衅、破坏台海和平稳定的现实。

她说，这反映出美国一些人嘴上讲不支持台独，实际上却不断干着默许甚至纵容台独的勾当。

朱凤莲最后指，民进党勾结外部势力，为自己谋“独”寻找所谓“法理依据”，但除了回避历史事实、偷换概念、欺骗舆论外，找不到其它办法。

她说，台独分子及其“御用文人”不断重复所谓“台湾是台湾，中国是中国”，“2758号决议没有解决台湾的代表权问题”，就是想用这种似是而非的概念来回避台湾是中国一部分这一历史和法理事实。她警告：“靠这种低级手段歪曲国际法和攻击一个中国原则没有出路，只会自取其辱。”

