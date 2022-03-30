台国防部：乌克兰之战彰显后备动员重要性

台国防部称，从俄罗斯侵略乌克兰事件，可以看出全民防卫及后备动员的重要性。

据联合新闻网报道，台立法院外交及国防委员会明将初审《后备军人召集优待条例》草案，为接受新制教召的后备军人优待措施提供法源。台国防部今天称，从俄罗斯侵略乌克兰事件，可以看出全民防卫及后备动员的重要性，国防部将精进召集训练列为重要施政，并持续完备相关配套措施。

台国防部称，此次拟定《后备军人召集优待条例》草案，主要配合“新制教召14天”改革，增加后备军人召集期间优惠及福利措施，并减少对企业的冲击，以维后备军人权益。

据了解，草案规定，接受教育召集及临时召集训练的后备军人完成训练合计达五次者，由召训机关或部队发给召集奖金。接受召集训练之后备军人自当年度解除召集之日起一年内，至军方医疗院所就医享有免挂号费的优惠。至国防部福利事业管理处所属福利站购物及社团法人军人之友社所属英雄馆缴费住宿，均享有优惠。

草案同时规定，后备军人接受召集期间，公私立单位应给予公假，并核实发给薪资。依规定给付员工接受召集请假期间的薪资，该薪资金额之150%，自申报当年度所得税之所得额中减除，并规定其实施年限。此条例所需经费，由国防部及各目的事业主管机关编列预算支应。