林郑：香港人才流失是不争事实 但疫情后会有更好发展

香港特首林郑月娥今天（3月30日）说，为了因应第五波冠病疫情，香港政府第一时间采取最严厉的措施，人才流失是不争事实，但她相信香港在疫情后会有更好发展。

综合香港《星岛日报》《明报》及网媒香港01报道，林郑月娥今天在疫情记者会上说，香港严格的外防输入措施影响外资信心，也明白这引发不少企业关注和焦虑。但她强调，没有人比她更关注香港的国际中心地位。

她认为，香港媒体将“净移出”数据视为移民人数非常不准确，也不应将其作为香港前景信心的指标。香港没有具体移民数据，只有特定时间的“移入”和“移出”数据。

她强调，虽然香港近月人才流失是不争事实，但香港过去两年不能正常通关，出现单程证名额未用尽、来港外佣减少等情况，均影响“移入”数据。因此她质疑若传媒将据此得出的“净移出”数据视为移民人数，是非常不准确的。

林郑说，香港透过“优才计划”吸引了不少人才来港，来港人数一直上升，香港八间资助大学非本地的学生入学人数有增无减，属于正面指标。她认为，香港仍是人才汇聚的地方，对于香港未来前景包括金融发展有信心。

林郑还说，日前已再次向各国商会及领事代表交代解除禁飞令等措施，相信外资留意到香港的优势，包括与大陆资本市场互联互通；而香港最近一年利得税收增加，物业市场波动也不大，这些都属信心指标。

针对放宽防疫措施及通关事宜，林郑月娥称与大陆及海外通关的先后次序难下定论，要根据现实情况，但在港府解除禁飞令后，港府获得一名银行高层电邮表示赞同，并称集团员工不会迁离香港。她也强调，香港并非完全封锁，只要符合特定检疫要求仍可入境。