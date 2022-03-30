上海在定点医院推广中医中药治疗

上海中医药大学附属龙华医院终身教授吴银根今天说，在前一个阶段治疗当中发现用了中医中药以后，病人核酸转阴时间能缩短，症状控制时间例如发热比不用中药的也可以缩短，其他症状跟状态调整也是比较好的。目前上海根据国家发布的第九版诊疗方案和地域特点，在定点医院迅速推广，开展救治。



根据澎湃新闻报道，吴银根在上海疫情防控工作新闻发布会上说，上海中医专家根据临床表现和救治经验，总结出冠病变异株感染病属湿毒疫，这是一种以湿和毒为最主要病因的疾病，用的方法是解热毒、化湿毒、祛瘀毒作为主要治疗的法则。中医中药在参与冠病治疗中取得了很多成绩。目前上海根据国家发布的第九版诊疗方案和地域特点，在定点医院迅速推广，开展救治，取得良好效果。

吴银根说，关于老百姓自己来防护或者自己用中医中药调理，建议三个原则：“健脾、化湿、清热”，三个原则组成的方剂各个医生开的可能都不一样，但是都是可以的，有几个建议：“对于轻症病人或者无症状病人可以选用连花清瘟胶囊，大家都知道这个药。经过新的实验证明对奥密克戎病毒有很好的抑制作用，对奥密克戎造成细胞损伤也有作用，供大家参考，但是不主张大家都去吃，因为是药，有副作用。”

吴银根还表示，对于在医院或者跟病人接触的人员都很辛苦，想要有预防，很多单位都自己使用了一些方法，因为他本人在龙华医院，龙华医院制定了五味药组成的“龙医正气方”，在该医院已经用了一个阶段。

吴银根进一步说，组成的药比较简单，由银花、连翘、藿香、白术、甘草五味药组成的，没有副作用。对于大家要吃的处方首先第一条要没有副作用，大家都能适应，而且又有治疗和预防作用的，大家比较欢迎，如果想要索取这方面的药可以到龙华医院现场或互联网医院配服。

有些老年人或者体质比较差或者有基础疾病的人想预防怎么办？“建议找给你诊病的医生，你告诉他我希望在这方面增加一点辅助治疗，给你治病处方当中他会适当给你调整，这样更加合理一点。”吴银根说，每个人病都不一样，状态都不一样，中医主张个体治疗，这种预防方可以请医生帮你处理。

“假如不想找医生处理，自己用点药，中医经常用的玉屏风散或者补中益气汤，对于气虚、补气和平常传统中对感冒有治疗作用的药也可以采用，有人说我体质不一定气虚可能阴虚嘴巴干，根据你当时的表现采取一些食物或者泡茶类的也可以。”吴银根说。

吴银根强调，在中医中药对冠病预防和治疗当中，平常根据你自己的状态，根据自己掌握的中医知识进行调整，但是有症状不舒服的话还是要找专业医生咨询。