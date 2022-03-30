英国ARM计划转让中国合资公司股份给软银

知情人士透露，英国芯片设计公司ARM正计划将其中国合资企业的股份转让给日本科技公司软银集团（Softbank）的一个特殊目的实体（SPV），以加快ARM在纽约的首次公开募股计划（IPO）。

据英国《金融时报》报道，两名知情人士称，如果股权转让计划成功，该中国合资企业ARM中国（安谋科技）与ARM总部将保有授权许可的关系，而非持股关系。ARM目前持有安谋科技的47.3%股权。

其中一名知情人士说，芯片设计公司ARM将继续从安谋科技获得许可收入，但不需要审计该部门的财务状况。

报道称，此举将有助于软银创始人孙正义推动ARM的IPO上市计划，尽管转移控股权的计划有可能引起中国的不满。目前仍不清楚软银和ARM是否能在未得到安谋中国负责人吴雄昂（Allen Wu）、深圳市政府和其他股东批准的情况下，推动这一转让计划。

参与谈判的人士表示，软银有信心不需要得到相关方的批准就能让这一计划取得成功。然而，吴雄昂掌握着公司的印章，官方文件是通过该印章授权的，而且在法律上有举足轻重的地位，因此，如果没有他的参与，将难以改变公司的注册情况。

知情人士透露，ARM、软银和深圳政府代表之间的单独谈判已经进行了几个月。深圳官员正在处理这些讨论，不完全清楚他们的立场和要求是否从中央政府传下来。不过，谈判已经解决了广泛的问题，包括引入新股东和董事会成员。但ARM将其股份转让给软银的举动似乎是承认棘手的谈判还远未结束，软银希望在一年内完成ARM的IPO。

路透社上周曾报道软银计划选择高盛集团作为ARM公司IPO的主承销商，该公司的价值可能高达600亿美元（812亿新元）。它的目标是在2023年3月前在纳斯达克上市。

软银曾宣布在2020年将ARM出售给英伟达（NVIDIA），但美国联邦贸易委员会在去年年底起诉阻止了这项交易，认为这将不利于自动驾驶汽车芯片和新类别网络芯片的新兴市场的竞争。