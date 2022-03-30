中俄外长今天在安徽屯溪会面

中国国务委员兼外交部长王毅今天（30日）在安徽屯溪会见俄罗斯外长拉夫罗夫，两人将出席在华召开的第三次阿富汗邻国外长会。

综合中国环球电视网（CGTN）和凤凰卫视报道，拉夫罗夫今天稍早抵达安徽屯溪，这也是自2月份俄乌冲突以来，中俄两国外长首次面对面会晤。

王毅在会见拉夫罗夫时说，今年以来，中俄关系经受住国际风云变幻的考验，保持着正确前进方向，体现出坚韧发展势头，双方对发展双边关系的意愿更加坚定。

王毅并称，希望推动新时代中俄全面战略协作伙伴关系，不断向前发展。

拉夫罗夫则说，希望落实好两国领导人共识，推动两国关系稳固向前发展。他也特别提到，当前国际关系正面临关键时刻，也相信国际秩序将朝着民主化、多极化方向发展。

中国外交部发言人汪文斌前天宣布，王毅将于3月30日至31日在安徽屯溪主持召开第三次阿富汗邻国外长会，巴基斯坦、伊朗、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦六国外长或代表将出席。

随后，王毅将主持召开“阿富汗邻国+阿富汗”外长对话，邀请阿富汗临时政府代理外长穆塔基出席，印度尼西亚和卡塔尔外长将作为来宾受邀与会。

汪文斌昨天又宣布，经各方协商，在第三次阿富汗邻国外长会期间，将召开阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议。中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇将主持会议，美国、俄罗斯、巴基斯坦三国阿富汗问题特别代表将出席。王毅将集体会见各方与会代表。

中国外交部和美国国务院同日也宣布，美国阿富汗问题特别代表韦斯特（Tom West）本周将到中国安徽出席会谈，与中国、俄罗斯和巴基斯坦官员讨论阿富汗问题。