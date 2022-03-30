中国教育部：强化体育课开设刚性要求 严禁挤占体育课时间

中国教育部体育卫生与艺术教育司负责人郝风林说，为培养学生终身锻炼的良好习惯和健康的生活方式，教育部推进体育教学改革，包括严格政策标准和教育督导，强化体育课程开设刚性要求，严禁削减、挤占体育课时间。

根据央视新闻报道，郝风林今天在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，学生群体是全民健身的重要组成部分，教育部积极会同体育总局等相关部门，深化体教融合，让学生通过体育锻炼享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，形成自觉锻炼、自主锻炼的意识，培养学生终身锻炼的良好习惯和健康的生活方式。

郝风林说，教育部推进了体育教学改革，让学生喜欢体育运动。一是明确理念深化改革。聚焦教会、勤练、常赛的体育教学改革理念，不断完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”体育教学模式，推进一校一品、一校多品建设，让每位学生掌握1至2项终身受用的体育技能。

二是保障课时抬高底线。严格政策标准和教育督导，强化体育课程开设刚性要求，严禁削减、挤占体育课时间。鼓励基础教育阶段学校每天开设1节体育课，鼓励高校和科研院所将体育课程纳入研究生教育公共课程体系。

三是优化课程提升质量。注重大中小幼相衔接，聚焦提升学生的核心素养，围绕课程目标和运动项目特点，精选教学素材，丰富教学资源，提升体育教学质量。

此外，教育部还夯实条件保障基础，让学生有条件开展体育运动。一是配齐配强体育教师。指导各地多措并举破解中小学体育教师紧缺问题。推动建立聘用优秀退役运动员为体育教师或教练员制度。实施体育浸润行动计划、体育教育志愿者支教计划。二是改善场地器材建设配备。指导地方加大学校体育场馆设施建设力度。截至2020年，中国基础教育阶段学校体育运动场（馆）面积达标率为92.8%，体育器械配备达标率为96.8%。

最后，教育部构建融合发展格局，为学生开展体育运动创造良好的政策环境。多次印发相关文件，进一步明确学校体育和体教融合的理念、目标和实施路径；将全民健身资源更多惠及广大青少年，夯实广泛参与全民健身运动的群众基础。目前，“首届中国青少年足球联赛”“首届全国学生（青年）运动会”等标志性项目正在紧锣密鼓地推进之中。

下一步，教育部将认真贯彻落实《意见》精神，会同体育总局等部门深入实施青少年体育活动促进计划，深化学校体育教学改革，健全体育竞赛和人才培养体系，积极推广中华传统体育项目，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。