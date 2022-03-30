台外长谈台美关系：美国对蔡英文信任度高

台湾外交部长吴钊燮今天（30日）谈及台美关系时说，台湾总统蔡英文2016年就任后，清楚要求抓紧原则，不挑衅两岸关系、受打压时清楚表达立场的同时，不给美国造成困扰，因此美国对蔡英文的信任度很高。

综合台湾中央社和《联合报》报道，吴钊燮今天接受网络节目专访时针对台美关系说，台湾从李登辉时代开始，就秉持着一个原则，即同时与共和党和民主党打好关系，平行交往。

他说，推动台美关系有一个很重要的原则，就是“体谅美国”，当美国在忙其他事情时，台湾不要添麻烦、要求太多注意，如果不好的意外一再发生，互信就会降到冰点。

吴钊燮称，蔡英文就任后，清楚要求相关单位抓紧原则，不挑衅两岸关系，但展现出高度自我防卫决心，当遭中国大陆打压时要跳出来大声说出政策与立场，同时不要让美国觉得台湾在制造困扰，也因为这样，美国对蔡英文的信任度很高。

另外，针对台湾在野国民党与美国的关系、国民党成立驻美办公室，吴钊燮说，只要坦承让美国知道国民党的政策内容，相信美国政府是愿意听的，但如果对内和对外表态不一致，美国对国民党的信任就没有办法建立。

吴钊燮认为，外交最主要的目的是要交朋友，过去这几年台湾交到新的朋友，且原来的朋友感情更好，这是台湾外交成功的地方。