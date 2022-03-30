吉林市停止全域核酸检测 采取更精准筛查方式

吉林市过去五天时间，采取“全域静态管理、全员核酸检测、全面流调排查”等防控措施，目前社会面清零行动取得阶段性成果，疫情扩散的势头得到遏制。吉林市下来不再全域开展核酸检测，而是采取更加高效精准的核酸筛查方式。

根据央视新闻报道，吉林市核酸检测工作专班成员张立业今天在吉林市疫情防控工作新闻发布会上介绍说，昨天（3月29日）开展的核酸检测决定自3月23日以来核酸检测中未出现阳性病例的封闭小区（村屯），不纳入该轮冠病病毒检测范围，对居家隔离人员和重点防范小区采取单人单管的检测方式进行；明天对四城区、两个开发区22个重点街道、乡镇以及外县（市）近10天内检出过阳性的乡镇（街道）、村屯（社区）开展区域核酸检测。

目前吉林市统筹采用单人单采、5合1以及10合1混采的方式，特别是在今天的检测中，对除重点区域外的大规模人群采用抗原试剂检测，核酸检测的采样效率日益提高。

接下来，根据疫情防控需要将以小区、村屯为单位精准划定核酸检测范围，更加有的放矢地对病毒进行筛查，做到更加精准高效地开展核酸检测工作。

自上周五（25日）开始，当地过去五天采取“全域静态管理、全员核酸检测、全面流调排查”等防控措施，实施冠病疫情社会面清零行动。除城区除集中隔离点、方舱医院、定点救治医院外，社会面每日新增确诊病例数量由24日的528人降为29日的268人，下降49.2%。

吉林市昨天新增治愈出院确诊病例454例，新增解除隔离医学观察无症状感染者210例。截至昨天24时，全市累计治愈出院或解除隔离医学观察无症状感染者3532例。