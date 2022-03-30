中欧领导人视频峰会后天举行

中国外交部发言人汪文斌今天应询时说，经中欧双方商定，中国国务院总理李克强将在后天（4月1日）同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩以视频方式举行第23次中国-欧盟领导人会晤。中国国家主席习近平将以视频方式会见米歇尔和冯德莱恩。

根据澎湃新闻报道，汪文斌在外交部例行记者会表示，中国欧盟领导人会晤已经成功举行了22次，为中欧关系发展和双方对话合作发挥了重要的战略引领作用。此次会晤期间，习近平将以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩，李克强将以视频方式同米歇尔主席、冯德莱恩主席共同主持会晤。

汪文斌说，当前国际局势动荡多变，不确定性明显上升，中国和欧盟是维护世界和平的两大力量，促进共同发展的两大市场，推动人类进步的两大文明。双方应当加强战略沟通，增进互信，凝聚共识，在相互尊重、互利共赢的基础上开展对话合作，推动中欧关系持续健康发展，为复杂动荡的国际局势注入稳定性和正能量。

欧洲理事会主席米歇尔去年10月与习近平进行通话。欧盟上月末称，计划4月1日与中国举行会议，以尝试缓解日趋紧张的欧中关系。

立陶宛副外长阿多梅纳斯本月16日说，如果中国没有在乌克兰危机上表明他们是否支持俄罗斯或西方，欧盟应该取消欧中峰会，直到中国表态为止。