中国外交部：中俄关系坚持不结盟不对抗不针对第三国原则

中国外交部今天（30日）针对中俄关系强调，中俄关系发展始终坚持不结盟不对抗不针对第三国原则。

综合澎湃新闻和中国新闻网报道，中国外交部发言人汪文斌今天在例行新闻发布会上被问及中俄是否同意在应对国际挑战方面扩大合作时，汪文斌回应称，中俄合作无上限，争取和平无上限，维护安全无上限，反对霸权无上限，中俄关系不结盟、不对抗、不针对第三方。

他强调，作为联合国安理会的常任理事国，中俄双方将继续践行真正的多边主义，致力于推动世界多极化和国际关系民主化。

被问及中国是否愿意成为俄乌和平协议的担保方时，汪文斌说，中国支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，乐见俄乌双方对话谈判。他续称，中国愿同国际社会一道倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，支持建立均衡有效可持续的欧洲安全机制，并将继续以自己的方式为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用。

汪文斌还说，当前形势下，国际社会应多说有利于对话谈判的话，多做有利于对话谈判的事，支持俄乌谈下去，谈出结果，谈出和平，要警惕和防止拱火浇油、激化矛盾，为通过外交手段解决问题设置障碍、增添阻力。

中国国务委员兼外长王毅今天在会见俄罗斯外长拉夫罗夫时说，今年以来，中俄关系经受住国际风云变幻的考验，保持着正确前进方向，体现出坚韧发展势头，双方对发展双边关系的意愿更加坚定。他并称，希望推动新时代中俄全面战略协作伙伴关系，不断向前发展。