中国卫健委主任：只有动态清零才能最大限度减少疫情影响

中国国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟今天撰文说，要将全国作为一个整体，算大的“民生账、经济账、社会账”。做好疫情防控是经济社会发展的重要前提，也是最好的营商投资环境。只有做到“动态清零”，才能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。严格的防疫措施，会给部分地区、部分人群带来一些不便，但这些影响是短时间的，范围也是有限的，仍然可以保证全国大部分地区和人群的正常生活。

根据微信公众号“健康中国”发布的《时不我待 科学精准抓细抓实各项防控工作》全文，马晓伟在文中说，近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，中国疫情防控工作面临严峻挑战。



文章回顾两年多来的抗疫历程，从武汉保卫战的应急阶段，到常态化疫情防控，再到迎战德尔塔、奥密克戎的全链条精准防控，指出中国的防控举措、诊疗方案根据疫情形势变化不断优化调整。抗击疫情的中国答卷上，“以人民为中心”的发展理念贯穿始终。

文章说，坚持人民至上、生命至上，就要最大限度缩小疫情影响范围，最大限度减少感染、重症和死亡。尽最大努力做到不遗漏一个感染者，不放弃每一位患者。 针对奥密克戎变异株无症状感染者和轻症病例较多的新情况，及时印发第九版诊疗方案和方舱医院设置管理规范等，要求做好病例分类救治，确保有肺炎表现、有基础性疾病的患者及老年患者，收治到高水平定点医院集中救治；对无症状感染者和轻症患者，收治到方舱医院，推进有效抗病毒药物使用，坚持中西医结合，关口前移，防止轻症转重症，防止出现重症和死亡。

文章还指出，修订诊疗方案并不意味着防控政策的放松，而是与当前中国防控形势的精准对接。能够防止医疗资源挤兑，把真正需要住院的病例集中收治到医院里面来，保证救治效果，也可以有更加充足的医疗资源为广大人民群众提供正常医疗服务。通过近期防控实践来看，奥密克戎变异株传播速度快、潜伏期短，容易引发病例短时间内快速增长。必须做好隔离资源的储备，避免出现“小、散、乱” ，确保“应隔尽隔”、规范隔离。必须建设方舱医院， 确保在需要启用时，快速收治无症状感染者和轻型患者，缓解当地医疗资源紧张。必须提升早发现、早处置能力，加强多点触发监测预警机制建设，不断提高流调、核酸检测、监督等专业化队伍水平。

文章说，各地按照平急结合原则和工作实际，加强隔离资源储备，有的建设大型专用隔离场所，有的改造一批符合要求的集中隔离点，有的建立备用清单，有的建设入境人员隔离医学观察“健康驿站”。推动方舱医院建设，目前全国已经建成或正在建设的方舱医院82家，分布在19个省份的46个地市，床位总计11.55万张。提高核酸检测能力，全国总体能力超过每天4000万份。

文章指出，疫情防控是国之大者，抗疫本身就是促发展。要将全国作为一个整体，算大的“民生账、经济账、社会账”。做好疫情防控是经济社会发展的重要前提，也是最好的营商投资环境，抓好经济社会发展关系到为疫情防控提供有力物质支撑。只有“保持战略定力，坚持稳中求进”，做到“动态清零”，才能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。严格的防疫措施，会给部分地区、部分人群带来一些不便，但这些影响是短时间的，范围也是有限的，仍然可以保证全国大部分地区和人群的正常生活。

文章还指出，“动态清零”的精髓，一是快速，二是精准。“动态”就是不追求绝对零感染，“清零”就是发现一起、扑灭一起，守住不出现疫情规模性反弹的底线。快速和精准的“动态清零”，正是中国控制疫情的“法宝”。中国是人口大国，非常小的发病率或病亡率，乘以14亿的人口基数，绝对数就很大。这样的数字，任何国家的医疗体系都扛不住。面对疫情反复冲击，有的地方认为奥密克戎变异株症状轻、流感化，思想松懈麻痹，有“松口气、歇歇脚、等等看”的心态，常态化防控和应急处置放松了要求。如果不管“防”，只管“治”，中国医疗体系将面临击穿危险。



文章最后说，疫情形势越是严峻，越是要保持战略定力。坚持就是胜利。有中共中央的集中统一领导，有集中力量办大事的制度优势，有14亿中国人民的万众一心、守望相助，把防控措施落实到每一个环节，全力以赴遏制疫情扩散，千方百计保障民生，一定能够打赢这场“动态清零”的硬仗。