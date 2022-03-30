中国央行上海分行发文要求不得盲目抽贷断贷

中国人民银行上海分行发文称，要求对受疫情持续影响面临较大困难的行业领域，加大金融支持；金融机构不得盲目限贷、抽贷、断贷、压贷，确保产业链供应链稳定运行。

据上海证券报报道，中国央行上海分行最新引发《2022年上海信贷政策指引》，引导金融机构重点落实好助企纾困措施，进一步优化信贷结构，切实增强金融服务实体经济能力。

《指引》要求，正确理解和执行房地产金融审慎管理制度，做好房地产项目并购金融服务，加大对保障性住房的金融支持，助力缓解新市民住房压力。

《指引》称，要综合运用无缝续贷、随借随还贷款、信用贷款、供应链金融等多种服务方式，实施线上办理、免申即享等便利化措施，有效缓解相关市场主体的融资困难。

央行上海分行还要求，2022年辖内金融机构要不断提升小微金融服务的普惠性和精准性，着力完善“敢贷、愿贷、能贷、会贷”机制，加强对吸纳新市民较多区域和行业的金融支持。

此外，《指引》也围绕持续推进金融支持乡村振兴、加强社会民生等重要领域金融支持等重点任务提出具体要求。

近日，上海银保监局、上海市地方金融监管局先后发文支持疫情防控和经济社会发展。

上海面对严峻的本土冠病疫情，该市进一步升级管控，自周一起以黄浦江为界分两批对全市进行封控核酸筛查；上海本土冠病病例近日则连创新高，上海市昨天新增本土冠病确诊病例326例、无症状感染者5656例。