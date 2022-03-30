香港两名英籍终审法院非常任法官辞任

英国最高法院今天（30日）宣布，英国最高法院院长韦彦德勋爵（Lord Robert Reed）及副院长贺知义勋爵（Lord Patrick Hodge），辞去香港终审法院非常任法官职务，即时生效。

香港《明报》报道，韦彦德在最高法院的声明中说，香港法院对法治的坚持继续备受国际尊重，但与英国政府共同商讨后认为，英国最高法院法官“难以在不被视为替一个背弃政治自由及言论自由的政权背书下”，继续担任香港终院法官。韦彦德表示，他和贺知义已辞去终审法院非常任法官职务，即时生效。

英国外交部长特拉斯（Liz Truss）在声明中表示，欢迎及支持英国最高法院的决定，并认为前年生效的《香港国安法》破坏了香港自由及民主。

特拉斯称：“情况已经到了一个临界点，英国法官已经不能再继续参与香港最高级别法院，并恐怕会合理化打压。”



香港《东网》去年3月曾报道，韦彦德在英国国会听证会上宣称，如果香港出现他不能本着良心服务的情况出现，他便不会留任，也不会提名其他法官到港。贺知义当时对韦彦德的看法表示附和。

此前，澳大利亚籍施觉民（James Spigelman）于2020年9月辞去终审法院非常任法官一职，并告诉澳洲广播公司，他的辞职与国安法内容有关，但没有进一步说明。

《香港国安法》于2020年6月生效，其中规定香港特别行政区行政长官将指定法官，负责处理危害国家安全犯罪案件，驻港国安公署也可以就严重案件行使管辖权。