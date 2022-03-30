廊坊将扑杀冠病患者饲养的宠物

网络热传一份中国廊坊市安次区疫情防控工作领导小组办公室发布的红头文件。文件中称，将对阳性患者户内饲养动物进行全面彻底扑杀，引发关注。当日下午，安次区农业农村局一位工作人员透露，该局确实已接到上述通知，但尚未执行。

澎湃新闻报道，上述文件中写道，为确保阳性患者返家安全，经与廊坊市疾控中心沟通，需尽快对阳性患者户内饲养动物进行全面彻底扑杀。文件中要求区农业农村局负责指定专业扑杀队伍，协助属地做好扑杀工作。

30日下午，安次区农业农村局办公室一名工作人员回应称，该文确系区防控办所发，局里也已接到通知，“但还没开始执行”，具体内容需向防控办咨询。记者后来多次拨打安次区、廊坊市两级防疫指挥办电话，均无法接通。

30日14时许，廊坊市卫健委宣传科一名工作人员向记者表示：“已经告诉安次区那边让他们处置了。”但她不清楚处置结果。

报道称，中国此前也有过因疫情影响而处置动物的情况，但是在对相关动物做过多次核酸检测、确认其为阳性后才作出处置。中国目前还没有针对动物感染冠病后的管理措施。

防疫人员在未通知宠物主人的情况下扑杀动物，也多次在互联网引起争议。今年3月2日，一名网民就曝光了屋内监控，防疫人员在饲主在隔离期间，进入屋内将宠物萨摩耶乱棍打死。

中国疾控中心病毒病预防控制所专家卢学新表示，应综合衡量以人为主体的疾病控制，在尽可能保护动物福利的原则下进行疫情防控工作。他说：“由于动物及宠物的复杂性和多样性，这个细则制定具有极大的挑战。”