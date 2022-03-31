李强：上海采取全域静态管理

中共上海市委书记李强宣布，上海市将采取全域静态管理、全员核酸筛查、全面流调排查、全民清洁消杀等综合措施控制疫情。

据中新社报道，上海市领导干部大会于昨（30日）晚举行，并以视频方式连线到全市所有街镇，对疫情防控工作进行再动员、再部署、再落实。

上海市委书记、市冠病疫情防控工作领导小组组长李强在会上说，要坚决实施好这一轮面上核酸筛查工作，采取全域静态管理、全员核酸筛查、全面流调排查、全民清洁消杀等综合防控措施，分批实施、无缝衔接，真正把风险人群管住，尽早实现社会面清零。

上海市以黄浦江为界，3月28日5时起分区分批实施核酸筛查。李强要求，第一批地区的筛查要全力抓严抓细抓实，筛查期间严格落实“人不流动、足不出户”，确保“不漏一户、不落一人”。进一步做好阳性感染者转运和居民生活必需品保障。第二批地区的筛查要准备得更加周密细致，把人员情况摸清楚，把工作方案细化好，把服务保障做到位，切实提高回应市民诉求和解决问题的效率。

李强还要求做好“五个全力”，以解决好疫情防控的关键性支撑性问题：全力推动全市核酸检测能力实现大的提升、全力做好集中救治点建设和管理、全力保障生活物资供应、全力强化医护人员力量保障、全力做好基层一线力量支援工作。

他说，全市上下要心往一处想、劲往一处使，形成众志成城、共克时艰的强大合力。各区要充分发挥主体作用、属地优势和主观能动性，把能调动的资源充分调动起来，把能发动的力量充分发动起来。哪里疫情紧急、问题突出，资源力量就要向哪里集中，迅速打好歼灭战。

上海市委副书记、市长、市疫情防控工作领导小组组长龚正说，上海要从严压实防控责任，从快抓实防控措施，从紧落实防控手势，从细做实民生保障。“采、送、检、报”要高效衔接，促进采检匹配。转运隔离要刻不容缓，做到无缝衔接。应急保障要紧锣密鼓，全力落实到位。社会面和重点场所防控要紧而又紧，切实管控传播风险。生活物资保供、应急就医保障直接关系群众的基本生活需求和生命健康安全。要确保货源充足、价格稳定、供应通畅。合理调配全市医疗资源，保持各医疗机构急诊正常开放、急救电话24小时畅通，保障急诊患者和特殊群体的救治工作。

上海连日来新增冠病感染人数持续处于高位，昨天新增本土确诊355例、无症状感染者5298例。