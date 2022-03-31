林郑对两名英籍法官辞任感到遗憾和失望

对于英国最高法院正副院长辞任香港终审法院非常任法官一事，香港行政长官林郑月娥表示遗憾和失望。

据星岛日报报道，林郑月娥说，自回归以来，香港特区一直对其法治引以自豪，特区政府也严格依法办事。这些价值是香港赖以成功的基石，受到《基本法》相关条文保障，并建基于特区独立的司法权，包括终审权，和不受任何干涉的法院审判制度。

林郑月娥说，对于两位卓越法官随着英国政府决定终止多年来一直备受尊重，也符合香港与英国利益的协议而辞去终审法院的职务，政府只能无奈接受，但政府必须坚决强烈反对任何指两位法官的辞任与香港实施《香港国安法》或与香港的言论自由和政治自由有关的失实指控。

另外，特区政府发言人称，不能接受任何针对有关香港实施《香港国安法》的无理指控，批评一些海外政治人物在涉及国家安全的问题上采取双重标准，对香港局势作出毫无根据的诬蔑，蓄意抹黑。

特区政府发言人称，指控香港管治背离港人享有上述基本权利和自由或是导致法官辞任原因之说以偏概全，毫无实质证据。若一些重要决定乃基于观感或政客偏颇的评估，甚或不恰当的政治压力所作出，港府对此深感不安。

英国最高法院昨天宣布，英国最高法院院长韦彦德勋爵（Lord Robert Reed）及副院长贺知义勋爵（Lord Patrick Hodge）辞任香港终审法院非常任法官，即时生效。

韦彦德在最高法院声明中说，香港法院对法治的坚持继续备受国际尊重，但与英国政府共同商讨后认为，英国最高法院法官“难以在不被视为替一个背弃政治自由及言论自由的政权背书下”，继续担任香港终院法官。

英国外交、联邦和发展事务部随后发出新闻稿，英国外交部长特拉斯（Liz Truss）说，欢迎及支持英国最高法院的决定，并指前年生效的《香港国安法》破坏了香港自由及民主。她说，情况已经到了一个临界点，英国法官已经不能再继续参与香港最高级别法院。

