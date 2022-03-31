美官员：中企完全遵守审检才能在美市场继续交易

美国证券交易委员会主席根斯勒（Gary Gensler）表明，只有完全遵守美国的审计检查要求才能继续在美国市场交易。

据彭博社报道，根斯勒周二接受采访时说：“我们进行了深思熟虑、相互尊重和富有成效的对话，但我不知道最终会怎么样，这取决于中国当局，坦率地说，对他们来说可能是艰难的选择。”

根斯勒的强硬措辞显示，美国仍然坚定不移地要求美国监管机构获得完全的审计权。根斯勒还强调，美国法律让他几乎没有妥协的空间，且国会设定的2024年最后期限正在逼近，除非中国同意美方要求，否则将把中国公司从纽约证券交易所和纳斯达克摘牌。

他说，“如果两年后我们还在原地，许多公司将被停牌。”

中国政府最近发表声明称，准备允许美国检查某些审计报告。两国在这个法律要求方面已经争执了20年，而这个法律要求旨在保护投资者免遭会计欺诈和其他金融违法行为的影响。这个问题在特朗普政府末期升级，当时国会通过了一项立法，要求将拒不遵守的外国公司摘牌。

美国证券交易委员会本月早些时候开始发布可能摘牌的“临时名单”。虽然早有预期，但此举仍导致在美上市的中港企业股价大跌。

该名单周三进行了最新的更新，将百度、富途控股、Nocera、爱奇艺和凯信远达医药加入其中。

其他数十个国家都允许美国进行审计检查，让美国官员可以约谈当地会计师，检查审计底稿。中国内地和香港均以保密法和国家安全问题为由予以拒绝。

然而根斯勒认为，所谓的审计底稿很少包含敏感信息。他说：“这是其他50个司法辖区多年来对此泰然的原因，审计底稿就是确认收入和支出的东西。”

彭博新闻社本月早些时候报道称，中国证监会考虑的一个潜在妥协是，允许美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）最早从今年开始检查某些上市公司的审计底稿。然而根据该计划，北京仍将寻求保留一些不让PCAOB检查敏感数据的能力。

虽然没有评论任何具体提案，但根斯勒表示，根据2020年的《外国公司问责法》，这种选择是不可行的。