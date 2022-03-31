中国指英国从香港终审法院撤回在职英籍法官搞政治操弄

中国驻英国使馆昨天（30日）指英国政府从香港终审法院撤回在职英籍法官搞政治操弄，并对此表示强烈不满。

据央视新闻报道，中国驻英国使馆发言人针对英国政府对香港国安法不实指责说，英国拿所谓从香港终审法院撤回在职英籍法官搞政治操弄，对香港国安法指手画脚，干涉香港事务和中国内政，中国表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，香港国安法实施以来，香港社会重回安定，法治正义得以伸张，香港司法独立依法得到有效保证，广大香港民众的各项合法权利和自由得到切实保障。中国全面准确贯彻“一国两制”方针、维护香港长期繁荣稳定的决心坚定不移。

发言人重申，香港事务纯属中国内政。中国政府治理香港依据的是中国宪法和香港基本法，绝不是《中英联合声明》。发言人说，中国强烈敦促英国尊重中国主权，停止以任何方式祸乱香港、干涉中国内政。

英国最高法院昨天宣布，英国最高法院院长韦彦德勋爵（Lord Robert Reed）及副院长贺知义勋爵（Lord Patrick Hodge）辞任香港终审法院非常任法官，即时生效。

韦彦德在最高法院声明中说，香港法院对法治的坚持继续备受国际尊重，但与英国政府共同商讨后认为，英国最高法院法官“难以在不被视为替一个背弃政治自由及言论自由的政权背书下”，继续担任香港终院法官。

英国外交、联邦和发展事务部随后发出新闻稿，英国外交部长特拉斯（Liz Truss）说，欢迎及支持英国最高法院的决定，并指前年生效的《香港国安法》破坏了香港自由及民主。她说，情况已经到了一个临界点，英国法官已经不能再继续参与香港最高级别法院。

