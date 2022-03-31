万科净利罕见降逾四成 董事会主席检讨成绩单

中国龙头地产开发商万科周三公布年报，尽管去年营收保持增长，但净利润出现上市31年以来的第三次下滑，同比降幅逾45%，董事会主席郁亮长文致股东，称去年是“刻骨铭心”的一年，交出这样的成绩单“倍感压力”，明确表示2022年有信心实现营业收入和净利润的企稳回升。

据路透社报道，万科同时发布公告，拟回购20亿元（人民币，下同，约4亿新元）至25亿元A股股份，并宣布分拆万物云境外上市获证监会受理，万物云将适时向香港联交所提交上市申请。

郁亮在致股东中写道，从财务层面看，2021年万科净利润下降源于三方面，包括毛利率下降、投资收益减少和市场下行带来的计提减值。

郁亮写道：“这一年，尽管公司仍然保持经营稳健，但净利润继1995年、2008年后，出现上市31年以来第三次下滑，交出这样的成绩单，我倍感压力，内心充满紧迫感。”

刊登在深交所网站的公告显示，万科去年净利润同比下降45.75%，至225.2亿元；营收同比增8.04%，至4,528亿元，同时表示每10股派送9.7元（含税）现金股息，分红比例拟由2020年的35%升至50%。

万科称，净利润下降主要源于毛利率下降，2021年公司整体毛利率21.8%，同比下降7.4个百分点。主要受到近年来结算项目地价占售价比上升的影响。

郁亮说，尽管公司较早意识到高速增长终将结束，但行为未能坚决摆脱高增长惯性，部分城市出现投资追高冒进，导致毛利率下滑。同时，城市公司能力的参差不齐导致操盘表现的离散度上升，影响了整体业绩。

此外净利润的下降，还受按权益法确认的投资收益及股权转让相关收益减少影响，2021年投资收益下降69亿元，以及公司对部分项目、个别股权投资等进行减值，合计减少净利润约26亿元。

他表示，2022年将采取坚决的、有针对性的行动，解决开发业务存在的问题，巩固在不动产综合发展方面的先发优势，保障财务安全，实现营业收入和净利润的企稳回升。

万科并宣布，分拆万物云境外上市获得中国证监会受理，万物云境外分拆上市事项尚须取得中国证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批准，并考虑市场情况以及其他因素，方可实施。

包括万物云、物流仓储、万科泊寓在内的非开发业务虽然很难在营收和利润上达到房地产开发的同等规模，但万科认为，这些业务能产生稳定现金流的优势开始显现，以其为对象的多种类型的长期股权投资开始增加，公司投入收益将能够通过多种方式体现，一定程度上形成对业绩的支持。

相对于暴雷频现的一些同行，万科在财务状况上表现稳健。年报显示，“三道红线”指标符合“绿档”要求。年末净负债率为29.7%，较去年9月底的31.9%继续下降，长期处于行业低位。

中国房地产企业去年以来爆雷不断，中国恒大重组计划尚未尘埃落定，融创中国仍处于债务危机风暴眼之中。

在稳增长、化风险背景下，中国金融委3月召开的专题会议明确提及对房地产行业的支持；随后央行和银保监会亦分别发声称化解房地产市场风险、支持并购贷款。这为悲观情绪笼罩的房地产市场打了一针“强心剂”。