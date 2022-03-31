网传上海又有哮喘病人耽误治疗死亡

继上周一名护士哮喘病发作未得到及时救治死亡后，网传上海又有一名哮喘病患者因耽误救治而死。

微博网友@Regene_53408 发帖称，上海市浦东新区航昌路376弄瑞祥苑804室昨天（30日）上午8点左右有居民哮喘病发作，邻居帮忙救治，并拨打120（救护车）和110（警车）。

随后，邻居下楼找到小区门口的110警车寻求帮助，但对方说：“工作地点和工作任务就在这里，不能走，不能动”。

接着，有一辆120救护车到达小区，但称是来救助202室病人的。救护人员得知804室病人也需要救助时，拒绝出借除颤仪，也未提供任何帮助，接到202室病人便离去。

第二辆120救护车大约9点40分才来到现场，经抢救无效，804室病人过世。

该微博也附带了事件经过的视频。发布后，转发量一度高达16万次、评论近6万条，但今天（31日）上午该微博已不可见。

上海此前已发生过类似事件。东方医院的护士周盛妮本月23日哮喘发作，医院急诊部因疫情防控需要关闭，周盛妮未得到及时救治离世。对此，上海市卫健委主任邬惊雷25日说，医院在防疫的同时，要尽量减少对正常服务的影响，尤其是急诊服务，做好告知和引导，保障群众的急救需求。

上海连日来新增冠病感染人数持续处于高位，昨天新增本土确诊355例、无症状感染者5298例。昨天举行上海市领导干部大会上要求，采取全域静态管理、全员核酸筛查、全面流调排查、全民清洁消杀等综合措施控制疫情。