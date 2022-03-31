恢复一年兵役 台防长：无定案但按期程进行

台湾国防部长邱国正今天（31日）重申，针对恢复一年义务役，目前还没有定论，但会按照期程进行。

据台湾《联合报》报道，立法院外交及国防委员会上午审议“后备军人召集优待条例草案”，朝野计有九个提案版本，邱国正列席备询。邱国正今天将赴总统府出席军事会谈。

对于恢复一年义务役，邱国正会前受访时表示，全案目前还没有定论，国防部认为外界的声音都有立论基础，愿意提供经验他表达感激，也会列入考虑。

邱国正说，他要向关心兵役的家长与年轻人致歉，家长有顾虑、学生会紧张是难免的，他目前对此案没有肯定答案，但会按照期程进行。国防部会将外界建议意见纳入，适切对外说明。

对于现在开始有民代陈情为选民提早卡位当兵，邱国正说，他谅解这些想法，并表示要为此致歉。他强调，2013年时役期一年改成四个月，两个制度间不是用时间来切，因此未来不会出现“早一天四个月、晚一天便一年”状况。

早前美媒《华尔街日报》曾报道称，俄罗斯入侵乌克兰促使台湾重新思考遭侵略时要如何自卫，是否延长现行四个月的役期引起多方讨论。美国专家认为台湾有必要扩军，以利吓阻北京。

邱国正本月23日在立法院说，未来如果发生战争，四个月军事训练役是不够的；国防部已编成专案小组研议是否延长役期，预定今年提出报告。最新民意调查显示，七成以上台湾受访成年人支持延长役期的构想。总统府发言人张惇涵25日称，国防部正在评估各方关于义务役役期的意见。