消息：苹果正测试中国供应商的存储芯片

苹果公司正在探索用于iPhone手机的存储芯片的新来源，可能包括其第一家中国供应商；此前日本一家主要合作伙伴的生产中断，暴露了苹果公司全球供应面临的风险。

据彭博社报道，知情人士说，在铠侠2月份因材料污染损失一些产量之后，苹果公司正在考虑扩大已经包括美光科技和三星电子在内的供应商名单。他们说，虽然三星和SK海力士可能会补位，但苹果仍然渴望扩大供应网络，并消除因疫情和运输问题导致进一步中断的风险。

知情人士说，苹果公司目前正在测试湖北公司长江存储科技有限责任公司生产的NAND闪存芯片样品。苹果公司已经与长江存储就合作事宜探讨数月，不过尚未作出最后决定。因讨论未公开事项，他们要求匿名。长江存储由北京支持的芯片制造龙头企业紫光集团拥有。

这些测试和商讨并不保证长江存储最终将为苹果公司供应产品。知情人士说，目前尚不清楚这家中国公司是否可以说服苹果公司相信其可靠性。他们说，长江存储的技术落后了至少一代，最好也就是可能成为如海力士和三星电子等苹果公司主要供应商的备用选择。

但是鉴于存储芯片很大程度上已经商品化，苹果公司可能会决定将长江存储的产品用于iPhone SE等低端设备。长江存储和苹果公司各自的代表不予评论。