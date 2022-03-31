美将百度等五家中企列入退市风险名单

美国证券交易委员会（SEC）周三将百度、爱奇艺等五家中企加列入退市风险名单，这也是三月以来第三批被纳入名单的中概股。

据彭博社报道，美国证监会继本月初将六个中概股列入退市风险名单后，于当地时间周三（30日）再将另五家企业加列入名单，包括百度、爱奇艺、富途控股、凯信远达医药和从事渔业养殖的Nocera。

这五家企业需要于4月20日前向美国证监会提供证据，证明自己不具备被摘牌的条件。若无法证明，则会被列入“确定摘牌名单”。

消息传出后，百度在纽约上市的股票周三跌幅扩大至3.6%，而纳斯达克金龙中国指数涨幅也缩小至0.4%。

按照美国证监会公布的《外国公司问责法案》实施细则，被列入“确定摘牌名单”的公司需要在（自披露第一份年报开始计算、且2021年当做第一年）三年内提交当局需要的文件。如果“确定摘牌名单”中的公司没有提交或提交的文件不符合当局要求，理论上将会在披露2023年年报后（2024年初）面临立即从纽约证券交易所和纳斯达克退市。

美国证监会主席根斯勒（Gary Gensler）周二受访时强调，只有完全遵守美国的审计检查才能使这些公司继续在美国市场上交易。他并称，中美双方已进行了相互尊重、富有成效的对话，“老实说，这取决于中国当局，这也可能是他们的一系列艰难选择”。

美国证监会去年12月曾要求外国公司提供审计底稿供美国检查，否则可能三年内被纽约证交所和纳斯达克摘牌。

根据路透社本月23日引述消息人士报道称，中国监管机构已与阿里巴巴、百度和京东等部分在美国上市的公司沟通，让他们做好准备向美国披露更多审计信息。这被视为中方为确保国内公司可继续在纽约上市所做的让步，审计僵局已使美国对中国企业的数千亿美元投资面临风险。

中国国务院副总理、金融委主任刘鹤此前于本月16日曾说，中美双方监管机构保持良好沟通，已取得积极进展，正在致力于形成具体合作方案。中国政府继续支持各类企业到境外上市。