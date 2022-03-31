中国制造业PMI降至50%以下

中国国内多地出现聚集性疫情，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，企业生产经营活动受到一定影响。中国国家统计局3月31日发布的数据显示，2022年3月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点。

据第一财经报道，中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，3月份PMI指数出现明显下降，与历史数据一般特点比较差异很大。综合经济恢复各方面情况，可以认为，普遍的散发疫情是一个主要原因。应抓紧提高疫情防控精准度，切实减少散发疫情对经济社会活动的影响，确保稳增长、稳大局不受冲击。

赵庆河认为，受本轮疫情影响，局部地区部分企业临时减产停产，且波及到上下游相关企业的正常生产经营；同时，近期国际地缘政治冲突加剧，一些企业出口订单减少或被取消，制造业生产活动和市场需求有所减弱。

数据显示，生产指数和新订单指数分别为49.5%和48.8%，比上月下降0.9和1.9个百分点，均降至收缩区间。从行业情况看，纺织、纺织服装服饰、通用设备等行业生产指数和新订单指数均降至45.0%以下低位，行业供需两弱；而农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、电气机械器材等行业两个指数均高于临界点，产需保持扩张态势。

高技术制造业保持了较强的发展韧性。3月高技术制造业PMI为50.4%，虽比上月有所回落，但继续位于扩张区间。从企业用工和市场预期看，高技术制造业从业人员指数和业务活动预期指数分别为52.0%和57.8%，高于制造业总体3.4和2.1个百分点，表明企业对未来市场发展继续看好。

此外，部分调查企业反映，受本轮疫情影响，人员到岗不足，物流运输不畅，交货周期延长。本月供应商配送时间指数为46.5%，低于上月1.7个百分点，是2020年3月份以来的低点，制造业供应链稳定性受到一定程度影响。

中国物流信息中心分析师文韬表示，受疫情多点散发影响，国内物流面临成本上升和通畅程度下降等问题，同时地缘政治对进出口物流也有较大影响，如中欧班列存在开行数量减少或改道运行压力。企业调查显示，反映物流成本高的企业比重较上月上升7.5个百分点至43%，为近10年以来最高水平。

另一方面，受国际大宗商品价格大幅波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为66.1%和56.7%，高于上月6.1和2.6个百分点，均升至近5个月高点。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均超过70.0%，给中下游行业带来较大成本压力。

