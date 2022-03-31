上海官员坦承对病毒认识不足防控不到位

上海市冠病疫情严峻，该市官员今天（31日）坦承，对奥密克戎毒株认识不足，一些防控措施执行落实不到位，有的封控地区群众生活保障不够周到，“我们诚恳接受大家的批评，正在努力改进”。

据中国新闻网报道，中共上海市委副秘书长、市政府秘书长马春雷今天在冠病疫情防控工作新闻发布会上说，浦东、浦南及毗邻地区这一轮核酸筛查已接近尾声，上海将根据筛查结果，充分听取国家专家组意见，科学合理地确定管控解封方案。

他续称，4月1日起，浦西地区的核酸筛查将全面展开。马春雷说，这一批涉及人数更多，达1600万人、管控范围更大，涉及12个区、各类情况也更复杂，当局将全力加快核酸筛查工作。

他坦承，面对传染性极强的奥密克戎毒株，认识不足；针对感染者大幅增长的情况，准备不够充分。同时，一些防控措施执行不到位、落实不到位，有的封控地区群众生活保障不够周到。

马春雷说，近一段时间，感染者数量持续攀升，疫情在浦东等部分地区存在较为广泛的传播，如果不实行严格管控，就存在暴发流行的潜在风险，疫情形势十分复杂，防控任务极其艰巨。在全市范围分两批开展核酸筛查，力争以最快速度、用较小代价，彻底排查感染源，全力切断传播链。

上海市卫健委主任邬惊雷表示，上海昨天（3月30日）新增355起本土冠病确诊病例和5298例无症状感染者，较前天的6000起略降。329例确诊病例和821例无症状感染者在相关风险人群排查中发现。上海市委书记李强指出，要坚定坚决实施好这一轮面上核酸筛查工作，尽早实现社会面清零。

中国国家卫健委稍早公布，中国大陆昨天新增冠病确诊病例续升至1839例，其中本土病例1803例，分布进一步增至22个省份，吉林和上海合计近1700例占比逾九成；当日新增本土无症状感染者6651例较前天略降，其中上海5298例仍占绝对多数，快速上升的势头稍有遏制。