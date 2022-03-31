台交长同意台铁赔1.5亿台币予太鲁阁事故罹难者家属

去年太鲁阁号事故夺走49条人命，由罹难者家属组成的“太鲁阁的眼泪”曾提出四大诉求，其中第四点要求“台铁应与家属对等协商，共同拟定和解方案”，除了理赔金外还要有惩罚性赔偿金。其代表律师陈孟秀今天（31日）说，台湾交通部长王国材同意台铁应再给付予太鲁阁事故全体罹难者家属新台币1.5亿元（约7094万新元）。

据联合新闻网报道，陈孟秀说今天在面簿上发文说，台铁必须在每一事故的赔偿，一次比一次赔偿得多。前次普悠玛事故造成18人死亡，台铁赔偿每人新台币1570万元，台铁曾要痛定思痛，然而过了两年半，未看见台铁任何改革的步伐，只有更多的怠忽职守，以至于酿成更严重的意外，再次因为台铁的工安疏失导致太鲁阁事故，造成近三倍人数，即49人罹难。

陈孟秀说，“太鲁阁的眼泪”不希望任何人再经历此等悲剧，再多金钱都不能挽回死者的生命，但若没有大幅提高赔偿，台铁只会不痛不痒，因循苟且。所以“太鲁阁的眼泪”的诉求之一是“家属们没有要更多，但台铁必须付出更多”。

陈孟秀说，从今年2月10日台湾行政院长苏贞昌与家属见面后，多次与王国材进行诉求的协商，内容包括车厢的保存方案、成立外部监督机构及赔偿金。

陈孟秀说，多次的会议、信息往来，还有行政院政委罗秉成居间协调，终于在昨天王国材同意家属诉求，台铁应再给付予“太鲁阁事故全体罹难者家属”总额为新台币1.5亿元，作为台铁的惩罚。

陈孟秀对苏贞昌所率领的行政团队展现勇于认错的精神表示肯定，尤其是在太鲁阁事故周年的前夕。

陈孟秀说，虽然再多的金钱都无法换回家属挚爱的性命、再多金钱都无法减轻骤失至爱的痛楚，然而唯有如此，才能吓阻台铁将人命纳入固定支出而改善消极的态度、督促政府痛定思痛，审慎铁路行车安全、落实改善。

陈孟秀说，她衷心盼望，让太鲁阁不再只是一个事故，而是能翻转成为一个契机、成为一个具有启发性的故事，这样一来，即便无法挽回失去的至亲，某种程度上也让家属所失去升华成了对台湾公共运输安全的重大意义。