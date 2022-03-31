澳籍华裔记者成蕾北京出庭受审 澳驻华大使被拒旁听

澳洲籍记者成蕾在被拘押超过19个月后，今天（31日）在北京一家法院出庭受审，她被控为境外非法提供国家秘密。澳洲驻中国大使傅关汉（Graham Fletcher）据报被禁止进入法庭。

据路透社报道，在成蕾受审的北京市第二中级人民法院外，有许多身着制服的警察和便衣安保人员。警察用警戒带封锁了法院北门附近的区域，查验记者的证件并要求他们离开。

一名法院工作人员告诉傅关汉，他不能进入庭审现场，因为该案涉及“国家机密”，所以审判不能公开。傅关汉说，他很担心，因为澳洲没有关于成蕾所面临指控的信息，不能理解为什么她会被拘留。

傅关汉在离开前告诉记者：“这令人深感关切、不满和遗憾。我们对一个秘密程序的正当性完全没有信心。”

成蕾在2020年8月被拘留前是中国环球电视网(CGTN)的一名电视主播，一年前因涉嫌非法向境外提供国家秘密罪而被正式逮捕。成蕾的家人表示，相信她是无辜的。

澳洲外交部长佩恩(Marise Payne)在上周六的一份声明中说，已要求中国官员允许澳洲官员根据两国之间的领事协议出席成蕾的庭审。

在本周早些时候的一次新闻发布会上，中国外交部发言人没有直接回答路透关于是否允许澳洲官员出席的询问，但确实表示成蕾的权利将得到充分保障。