台湾成立专案小组研究乌克兰战略

台湾国防部长邱国正今天（31日）透露，台湾已经成立一个专案小组，研究乌克兰的战略，并与美国等经常来往的国家讨论此事。

据台湾《联合报》报道，台湾立法院外交与国防委员会今天早上审议“后备军人召集优待条例草案”，邱国正列席备询。邱国正今天将赴总统府出席军事会谈。

针对台军如何学习乌克兰面对俄罗斯战争时的战法，邱国正说，国防部常针对此问题与外界接触，且本身也有专案小组，研究战争打法、过程及乌克兰为什么能撑这么久原因，不仅在美国与台湾交流会谈到，甚至与台湾平常有来往的其他国家都会讨论。

邱国正强调，台湾很多专家学者近期谈及此议题，国防部专案编组也有国防大学相关人员在其中，但军方不会贸然发表言论，而是透过内部研讨，得到有助于建军备战的结果。

另外，美国智库詹姆士敦基金会（Jamestown Foundation）的刊物《中国简报》（China Brief）本月25日的刊文提到，近来美军与中国大陆解放军在西太平洋不时有近距离接触。美国智库指出，共军因应美军的部署，不再只是跟踪和监视美军动态，而是“拿敌练兵”，以强化自身战力。

对此，邱国正说，台军一直都有掌握台湾周边动态，也发现这个问题。他称，大陆解放军“逢舰必跟、逢机必问”，台军也会当成例子进行参考。